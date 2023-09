Tariffe su liquidità, così le banche fanno extra-profitti a spese dei clienti

Banche, ecco come si fanno gli extra-profitti

Come volevasi dimostrare. L'amministratore delegato del Gruppo Unicredit, con uno stipendio di 9,5 milioni, intervenendo alla Bank of America Conference ha dichiarato: “I conti correnti sono un servizio che si usa per pagare le bollette e fare un sacco di altre cose, ma se un cliente vuole che i suoi soldi siano remunerati deve investire i soldi spostandoli dal conto corrente”.

Molto probabilmente il Dott. Orcel ha avuto modo di leggere l'articolo di ieri dove dicevo che per portare a casa un po' di soldi bastava remunerare i conti correnti al 2% così lo Stato con la tassazione al 26% avrebbe incassato fra i 6 e gli 8 miliardi di euro. A questo punto i risparmiatori, aziende o famiglie, sono avvisati: niente remunerazione nei conti di liquidità ergo scordatevi tutto, pure il passato.

A supporto della sua affermazione ha motivato questo intervento dicendo che ha abbassato le commissioni di 250 milioni, capito? Ovviamente il numero non poteva mancare ed eccolo: 250 milioni diviso 15 milioni circa di clienti uguale a 16,667 euro a cliente (1,3889 euro al mese). Una cifra.

Provate a pensare che nel 2022 per le giacenze nei conti correnti, Unicredit e Bper hanno aumentato la commissione sulla liquidità, nei conti non retail, oltre i 100.000 euro dello 0,5% (Excess Liquidity Fee ) e tutto questo per dirottare la liquidità verso i “prodotti ricchi (solo) per le banche”, leggi fondi comuni d'investimento (con un costo di gestione che varia dallo 0,75% anche fino al 4% del patrimonio gestito, su n/dodicesimi), gestioni patrimoniali oppure sulle polizze finanziarie, dove per fare i calcoli dei costi occorre una laurea in ingegneria spaziale, oppure in altri strumenti che non posso riportare per mancanza di spazio ed anche per non tediare.

Anche questi prodotti generano profitti ed extra profitti. Come si evince io non ce l'ho con l'A.D. Orcel, ma desidero sottolineare che questo è il sentiment delle banche, che poi ricorrono alla Costituzione per non pagare la tassa sugli extra profitti. Tutto chiaro? Se qualcuno ha qualcosa da obiettare sono a disposizione. Grazie.