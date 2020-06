Tartaglia, CDP: "Con Bonfiglioli Riduttori per ricerca sviluppo e innovazione"

CDP, finanziameno da 40 milioni di euro a Bonfiglioli Riduttori.

Cassa Depositi e Prestiti ha sostenuto i piani di crescita di Bonfiglioli Riduttori, società leader nella produzione di componentistica meccanica di precisione, attraverso un finanziamento da 40 milioni di euro, di durata 7 anni. L’operazione è finalizzata a supportare le attività di ricerca e sviluppo per l’aumento dell’efficienza e della qualità dei sistemi di produzione e distribuzione, e l’innovazione mediante l’implementazione di tecnologie per l’Industria 4.0 nel sito industriale avanzato EVO a Calderara di Reno (Bologna).

Con questo finanziamento, Cassa Depositi e Prestiti conferma il proprio sostegno al tessuto imprenditoriale italiano, testimoniando un sempre maggiore impegno per una rapida ripresa del Paese in seguito all’emergenza epidemiologica in corso.

Fondata a metà degli anni ’50, Bonfiglioli Riduttori ha consolidato la propria posizione nello scenario competitivo internazionale specializzandosi nel controllo e nella trasmissione di potenza, mediante l’offerta di soluzioni complete per diversi settori dall’automazione industriale al packaging, dal food&beverage al tessile, dal settore ceramico all’industria del legno, fino alla lavorazione dei metalli. Presente sull'intero ciclo di progettazione, la società bolognese produce e distribuisce una gamma completa di motoriduttori, dispositivi di azionamento, riduttori epicicloidali e inverter per i settori dell'automazione industriale, dei macchinari mobili e dell'energia rinnovabili.

“Il finanziamento a favore di Bonfiglioli Riduttori si inserisce nell’ambito della strategia CDP di supportare le migliori realtà produttive italiane – ha sottolineato Nunzio Tartaglia, Responsabile della Divisione CDP Imprese. – Questa operazione consolida il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti a sostegno della competitività del sistema imprenditoriale italiano, soprattutto in questa fase emergenziale, in particolare a supporto delle attività di ricerca e sviluppo di prodotti innovativi e tecnologicamente avanzati da parte di aziende in grado di competere con successo nei mercati internazionali”.

La società è oggi un player internazionale da 973 milioni di euro di fatturato annuo, presente in 80 Paesi, con 21 filiali commerciali, 13 stabilimenti produttivi (3 in Italia, 3 in India, 2 in Germania, ed uno in Cina, Stati Uniti, Brasile, Slovacchia e Vietnam) e 550 distributori in tutto il mondo, per un totale di oltre 3.770 dipendenti.

“Siamo molto orgogliosi di avere CDP al nostro fianco nel singolo investimento di Bonfiglioli più significativo di sempre. Ricerca, Tecnologia di processo/prodotto e centralità delle Persone sono sempre stati connotati distintivi e competitivi del nostro Gruppo ed hanno trovato nel nuovo stabilimento EVO, pienamente inserito nel contesto evolutivo di Industry 4.0, la migliore sintesi” – ha commentato Sonia Bonfiglioli, Presidente di Bonfiglioli Riduttori SpA. “Siamo certi che questo investimento sarà ancora più determinante in questa fase di riemersione post Covid-19 in quanto ci darà l’opportunità di cogliere al meglio le opportunità di mercato esprimendo il massimo dell’efficienza”.