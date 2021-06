Tasse, per 4,3 mln di partite Iva slittano al 20 luglio. Rinvio in extremis

Il governo Draghi ha detto sì alla proroga per il pagamento delle tasse delle partite Iva. Il termine è stato posticipato al 20 luglio e la misura è valida per 4,3 milioni autonomi. Viene rinviato - si legge sul Sole 24 Ore - il termine per il versamento delle imposte sui redditi, l'Irpef o Ires per tutte le società di capitali e l'Irap per chi non è esonerato, stesso discorso per le imposte sostitutive.

Il nuovo calendario fiscale, - prosegue il Sole - frutto dell'accordo tra i ministri Orlando e Franco (Lavoro ed Economia), prevede il versamento di quanto dovuto, non più al 30 giugno, ma entro il 20 luglio. Per chi volesse ulteriormente posticipare il pagamento, è prevista una finestra per saldare l'F24 dal 21 luglio al 20 agosto, ma in quel caso ci sarebbe una leggera maggiorazione dello 0,40%.