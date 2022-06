Tax freedom day, giorno di liberazione fiscale: cosa c'è da sapere

Tax freedom day, via libera al giorno di liberazione fiscale

Via libera al tax freedom day, il giorno di liberazione fiscale: quest'anno dopo 157 giorni lavorativi, inclusi i sabati e le domeniche, torna il tax freedom day, “un puro esercizio teorico che serve a dimostrare, se ancora ce ne fosse bisogno, l'eccessivo peso fiscale che grava sugli italiani", scrive la Cgia di Mestre, in provincia di Venezia, che si occupa di effettuare il calcolo.

Tax freedom day, Italia al sesto posto tra i 27 Paesi Ue

Nel 2021, spiega l'Ansa, il peso fiscale nazionale ha raggiunto la soglia del 43,5%, che colloca l'Italia al sesto posto tra i 27 Paesi Ue dietro a Danimarca (48,1%), Francia (47,2%), Belgio (44,9%), Austria (43,8%) e Svezia (43,7%): l'anno scorso la media europea si è attestata al 41,5%.

Tax freedom day, il picco record di pressione fiscale e la crescita del Pil

Osservando la serie storica, continua l'Ansa, il "giorno di liberazione" più precoce è stato nel 2005, anno in cui la pressione fiscale si attestò al 39% e ai contribuenti italiani bastò raggiungere il 23 maggio (142 giorni lavorativi); quello più in "ritardo" è stato lo scorso anno, con la pressione fiscale al 43,5% e l'8 giugno come giorno di liberazione. Il picco record di pressione fiscale non è ascrivibile a un aumento del prelievo ma alla decisa crescita registrata dal Pil nazionale (oltre il 6,5%) dopo la caduta verticale del 2020 (-9%).

