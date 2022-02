Tenaris, nel '21 i Rocca tornano in utile: ricavi in crescita del 27% a 6,5mld

Tenaris, nel 2021 ricavi a 6,5 miliardi, l'utile vola a 1,05 mld

L'utile netto sull'anno torna "verde" e cresce del 246% a 1,053 miliardi, lasciandosi alle spalle un rosso per un 634 milioni, i ricavi crescono del 27% a 6,521 miliardi, l'ebitda è in rialzo del 113% a 1,359 miliardi, con un margine Ebida del 20,8%, l'utile operativo passa da un valore negativo per 663 milioni a 708 milioni: il gruppo guidato dalla famiglia Rocca, Tenaris, nel 2021 torna in utile "riprendendosi con forza dai peggiori effetti della pandemia".

Nel quarto trimestre i profitti sono triplicati con ricavi in forte rialzo rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, mentre nel 2021 l'azienda è tornata in attivo, con una crescita delle vendite sopra le stime, grazie alla continua ripresa delle attività di trivellazione, all'andamento dei prezzi Octg (oil country tubular goods) in Nord America, dove i livelli di scorte sono scesi sotto i livelli normali.

Nei tre mesi a dicembre, il gruppo produttore e fornitore di tubi e servizi per l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas ha riportato profitti netti per 336 milioni di dollari, 0,31 dollari per azione (0,63 dollari per Ads), in rialzo del 207% rispetto ai 110 milioni, 00,09 dollari per azione (0,18 dollari per Ads) dello stesso periodo del 2020 (+3% rispetto ai tre mesi precedenti).