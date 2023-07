Tesla, cresce del 20% con meno redditività e più volumi

Tesla, meno redditività ma più macchine vendute

“Meno redditività ma più macchine vendute” in sintesi il risultato dell’ultimo trimestre per Tesla, compagnia di Elon Musk proprietario anche di Twitter e della società spaziale SpaceX. Il secondo trimestre dell’anno ha fatto registrare per la casa americana di veicoli elettrici un aumento dell'utile netto del 20%, fino a 2.700 milioni di dollari. Più auto vendute a prezzi più bassi. Ma considerando il trend dall’inizio d’anno gli utili netti sono calati del 6,5% nella prima metà del 2023 (5.216 milioni di dollari). I ricavi (48256 milioni di dollari) del primo semestre 2023 sono cresciuti del 35,2% rispetto all’anno passato. Mentre nel secondo trimestre i ricavi sono diminuiti a 21.268 milioni. "Ha senso sacrificare i margini a favore della costruzione di più veicoli perché crediamo che in un futuro non troppo lontano avranno un notevole aumento della valutazione-ha detto Musk, confermando che la Cina è uno dei mercati sui quali l’azienda è impegnata.

Tesla, due i più importanti impegni del Gruppo

Gli investimenti maggiori del gruppo sono essenzialmente due : l’aumento della produzione di batterie e il nuovo modello Cybertruck, un pick up elettrico prodotto in Texas dalla fine dell’anno in corso. Musk ha affermato che la produzione nel trimestre in corso "diminuirà un po'" in contemporanea ai miglioramenti in fabbrica. Tesla ha realizzato 479.700 veicoli nel secondo trimestre rispetto ai 258.580 dell’analogo trimestre del 2022 e ai 440.808 tra gennaio e marzo. La società, in una comunicazione, ha detto che “Abbiamo in programma di aumentare la produzione il più rapidamente possibile. Tra alcuni anni, saremo in grado di aumentare più velocemente e altri, più lentamente. Entro il 2023, prevediamo di produrre circa 1,8 milioni di veicoli per l'anno. Le consegne nel trimestre sono state pari a 466.140 veicoli, rispetto ai 254.695 dell'anno precedente". Le vendite sono aumentate del 47%, a 24.920 milioni di euro, grazie ad una diminuzione del prezzo medio di vendita dei diversi modelli, tra cui i modelli 3 e Y negli Stati Uniti, in Canada, Messico e Cina.

Tesla, scettici gli investitori

Ma gli investitori hanno reagito negativamente agli utili più deboli. Le azioni sono scese del 3,6% nelle negoziazioni di mercato estese. Gli incidenti in cui sono coinvolti i loro modelli (l'ultimo di recente la revisione di migliaia di auto per guasti o dubbi sulla loro sicurezza) ed, infine, il comportamento irregolare di Musk hanno messo in dubbio l'andamento di Tesla, che ha inanellato il peggior trend azionario dal 2018, con una perdita del 70% del suo valore.