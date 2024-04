Tesla, Musk furbacchione: licenzia i lavoratori ma chiede 56 mld cash

Tra i numerosi messaggi a favore della libertà di espressione indirizzati ai suoi 181 milioni di seguaci su X, Elon Musk ha recentemente omesso due fatti rilevanti. Il primo riguarda la comunicazione inviata lunedì scorso ai 140 mila dipendenti di Tesla, da parte del fondatore e CEO, annunciando una riduzione di "più del 10%" del personale presso l'azienda automobilistica. Il secondo coinvolge Musk in modo più personale: due giorni dopo l'annuncio dei licenziamenti, il consiglio di amministrazione di Tesla ha chiesto all'assemblea di ratificare un pacchetto di compensi per il fondatore, che potrebbe raggiungere i 56 miliardi di dollari in dieci anni, a seconda delle performance delle azioni.

Tuttavia, per portare a termine quest'operazione, Musk deve superare un ostacolo legale. Come riporta il Corriere, a gennaio una giudice del Delaware ha accolto il ricorso di un azionista di Tesla, stabilendo che il piano di compensazione è illegittimo. Uno dei motivi citati nella sentenza è che la proposta proviene da un consiglio di amministrazione di Tesla che non gode di indipendenza rispetto a Musk. Curiosamente, lo stesso organismo sta ora cercando di superare questo ostacolo in nome e per conto del CEO.

La Court of Chancery, il tribunale commerciale del Delaware, ha autorità sulla questione della compensazione di Musk poiché la sede legale della società si trova nello Stato, noto per le sue agevolazioni fiscali e regolamentari per molte imprese. Tuttavia, il consiglio di Tesla propone all'assemblea di trasferire la sede legale in Texas, dove si trovano gli uffici operativi, al fine di eludere la decisione della Corte del Delaware. Nonostante il suo impegno per la libertà di espressione su X, Musk non ha menzionato questi fatti. Inoltre, non ha fatto riferimento al calo delle vendite dei modelli Tesla tra gennaio e marzo di quest'anno, che hanno registrato per la prima volta un calo del 8,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con soli 386 mila veicoli venduti. Questo rende molto difficile raggiungere l'obiettivo di 2,2 milioni di vendite nel 2024.

Gli investitori hanno iniziato a rendersi conto che il modello rivoluzionario di Musk sta mostrando segni di cedimento. Dal 27 dicembre, il valore delle azioni di Tesla è diminuito del 44% (anche ieri si è registrato un ulteriore calo dell'8%), non solo a causa del rallentamento delle vendite, ma anche delle sfide strutturali che l'azienda di Musk sta affrontando. Con un parco auto che invecchia e un mercato delle auto completamente elettriche che mostra segni di rallentamento, Tesla sta perdendo terreno. Sebbene Musk abbia superato difficoltà nel passato, questa situazione è senza precedenti, con molte delle sue azioni aziendali impegnate per sostenere il suo stile di vita stravagante.