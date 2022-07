Tesla vende meno ma guadagna di più: convertito per far cassa 1 mld in Bitcoin

Tesla, i conti fanno sorridere Musk: boom dei ricavi +41% e utile in crescita

Tesla ha comunicato i risultati del secondo trimestre. La casa automobilistica ha registrato un positivo aumento degli utili per azione a $ 2,27 contro $ 1,81 del consensus, ma una leggera perdita dei ricavi, riportando 16,93 miliardi di dollari contro 17,1 miliardi previsti dagli analisti di Wall Street. I margini lordi sono scesi dal 32,9% al 27,9%, cosa prevedibile date le sfide legate all'inflazione e le catene di approvvigionamento. Un'altra notizia significativa è che la società ha venduto il 75% delle sue partecipazioni in Bitcoin, riducendone il valore.

La società ha offerto dettagli limitati a riguardo scrivendo: "Alla fine del secondo trimestre, abbiamo convertito circa il 75% dei nostri acquisti di Bitcoin in valuta fiat. Le conversioni nel secondo trimestre hanno aggiunto 936 milioni di contanti al nostro bilancio". Complessivamente, le disponibilità liquide della società sono aumentate di 847 milioni di dollari durante il trimestre.

Elon Musk, uomo più ricco del mondo e patron della società, ha spiegato: "Il motivo per cui abbiamo venduto gran parte delle nostre partecipazioni in bitcoin era che eravamo incerti su quando i blocchi Covid in Cina si sarebbero alleviati, quindi era importante per noi massimizzare la nostra posizione di cassa". “Questo non dovrebbe essere preso come un verdetto su Bitcoin", ha aggiunto. Comunque, il Cfo Zachary Kirkhorn e Musk hanno confermato che Tesla non aveva venduto nessun Dogecoin (altra criptovaluta su cui Musk aveva puntato).

Ma non è tutto. Mr Tesla ha inoltre dichiarato che la nuova fabbrica fuori Berlino ha superato la produzione di 1.000 auto a settimana a giugno e si aspetta che l’impianto di Austin, in Texas, superi questo traguardo nei prossimi mesi.