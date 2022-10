Tetto al contante, intesa raggiunta a 5 mila €. La misura inserita in manovra

Tetto al contante, scelta la cifra che non scontenta nessuno

La nuova maggioranza di governo si prepara a varare uno dei suoi primi provvedimenti. L'esecutivo a guida Meloni ha raggiunto l'intesa sul tetto al contante, la Lega spingeva per alzarlo dagli attuali 2 mila € (mille da gennaio prossimo), fino a 10 mila €, ma dall'Ue si suggeriva di non superare quota 3 mila. Un compromesso - si legge sul Corriere della Sera - a 5 mila sarebbe stato trovato ieri al termine di un vertice a cinque a Palazzo Chigi, il primo sui dossier economici, presieduto da Meloni, al quale hanno partecipato anche il ministro del Tesoro Giancarlo Giorgetti, il responsabile economico di FdI Maurizio Leo, il ministro per gli Affari regionali, per le politiche di coesione e per il Pnrr Raffaele Fitto e la ministra del Lavoro Marina Calderone. Non sarebbero mancati i momenti di frizione su un tema simbolo per la Lega, un vessillo per l’ala più oltranzista che include Claudio Borghi, che definisce questa una «posizione storica» del partito.

Lo stesso ministro Giorgetti, - prosegue il Corriere - sarebbe stato preso in contropiede dalla mossa. Anche dall’accelerazione con cui si è mosso il segretario e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, secondo il quale questa misura deve avere una corsia preferenziale nella legge di Bilancio, come uno dei primi atti del governo. . Ma la stessa premier, pur condividendo la necessità di invertire la rotta sul contante—ritenuta troppo restrittiva e non direttamente correlabile all’aumento del sommerso — non avrebbe nascosto le sue perplessità verso una soglia così alta, quei 10 mila euro, che sembrerebbe dare argomenti a chi ritiene sia un regalo agli evasori. Nel 2019 l’evasione fiscale e contributiva è stata di 99 miliardi, il 15% in meno negli ultimi 5 anni. Con la soglia a 2 mila euro.