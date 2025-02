Il crac di The Rock Trading costa caro a Bdo Italia, maxi multa. E la Consob rigira il coltello nella piaga

Il crac di The Rock Trading costa caro a Bdo Italia

Il crack di The Rock Trading (TRT) srl, piattaforma di scambio di criptovalute che ha causato un dissesto di 66 milioni di euro e ha visto coinvolti oltre 18mila clienti, costa caro a BDO Italia, la società di revisione dei bilanci di TRT.

Qualche giorno fa, infatti, la Consob ha comminato a BDO Italia una multa di 250mila euro avendo accertato “la grave violazione di sei principi di revisione ISA Italia relativi al bilancio del 2021” si legge nella nota dell’Authority” tra i quali quello riguardante “l’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera”.

Peraltro la Consob si toglie un sassolino dalla scarpa rilevando che “la società di revisione è stata sanzionata per ben sei volte negli ultimi quattro anni dalla Consob per violazioni in materia finanziaria”. L’authority ha sanzionato in modo più lieve (25mila euro) Francesca Scelsi, la partner di BDO Italia che ha firmato la revisione del bilancio.

Tre anni fa, fra l'altro, la Consob multò per complessivi 570mila euro i vertici di BDO Italia, alcuni membri del consiglio d’amministrazione, due manager e il collegio sindacale per diverse carenze tra le quali quelle nell’organizzazione e nel sistema dei controlli interni e nelle modalità di determinazione del profilo di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo della clientela.