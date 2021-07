TheBigNow, Battistelli ed Epifani nuovi executive creative director

The Big Now/mcgarrybowen, boundless creative agency della società di public relations Dentsu Italia guidata dal CEO Alessia Oggiano, annuncia ufficialmente gli ingressi di Stefano Battistelli e Francesco Epifani nel ruolo di Executive Creative Director. A pochi mesi dal lancio del nuovo posizionamento “onlife”, la doppia nomina all’interno del management creativo di The Big Now/mcgarrybowen avviene in un momento storico di particolare importanza per l’agenzia e si inserisce nel percorso di evoluzione creativa che tutto il Gruppo sta vivendo a livello locale e internazionale.

“Abbiamo cercato una direzione creativa esecutiva che potesse spingere esponenzialmente l’agenzia sulla creatività, per attrarre clienti e talenti, ma senza perdere mai di vista le persone, che rimangono la vera e grande risorsa della crescita, e oggi siamo certi di aver trovato in Francesco e Stefano tutto questo. Oltre al mio ufficiale e caloroso benvenuto, auguro a loro e a tutta la squadra di trovare in The Big Now/mcgarrybowen il loro place to be”, ha dichiarato Alessia Oggiano, CEO di The Big Now/mcgarrybowen.

“Siamo molto orgogliosi di aver accettato l’invito di Alessia e di affiancarla in questa avventura. Inoltre per me e Stefano tornare a lavorare in coppia è una grande gioia e siamo già al lavoro con tutta l’energia che ci contraddistingue per rendere The Big Now/mcgarrybowen un’eccellenza creativa, anche grazie al gruppo Dentsu che sta davvero unendo media e creatività” , dice Epifani.

“Essere il nucleo creativo all’interno di un gruppo di challengers ci rende particolarmente fieri. Crediamo fortemente che il lavoro di squadra con i clienti sia la formula vincente per creare campagne memorabili e allo stesso tempo rilevanti per il mercato”, conclude Battistelli.