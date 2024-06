Tim, a luglio il closing della cessione di Netco al fondo Kkr

Tim: in cda aggiornamenti, verso closing cessione Netco a Kkr a luglio

Si avvicina il closing dell'acquisizione di NetCo da parte del fondo statunitense Kkr. Nel corso della riunione ordinaria del Cda di Tim che si è svolta oggi, i consiglieri sono stati aggiornati sui diversi business del gruppo e sullo stato dei lavori in vista del closing dell'operazione da 22 miliardi di euro che a fine maggio ha ricevuto il via libera senza condizioni dell'Antitrust Ue. Il closing dell'operazione è atteso nelle prossime settimane e indiscrezioni parlano del primo luglio come data più probabile per la cessione.

Con questa acquisizione, Kkr diventerà proprietario di NetCo, andando a creare un operatore 'wholesale only' dedicato allo sviluppo della fibra ottica in Italia. Per quanto riguarda Sparkle, intanto, è attesa a giorni l’offerta vincolante del tandem Mef-Asterion.