Venerdì, 4 dicembre 2020 - 13:17:00 TIM: al via il progetto LFactor 12 aziende per nuovi approccio alla leadership Si tratta di un progetto collettivo nel corso del quale 12 grandi aziende si sono incontrate ed interrogate su cosa fare per formare i propri manager

TIM: parte il progetto LFactor dove 12 aziende si sono incontrate per definire un nuovo approccio alla leadership Parte il progetto LFactor un percorso formativo che ha per oggetto la leadership nel suo valore universale, per aiutare i manager di oggi a diventare i nuovi leader di domani. Si tratta di un progetto collettivo nato durante il lockdown, in un momento storico di transizione e di forte cambiamento, nel corso del quale 12 grandi aziende - Aci Informatica, Agos, Banca Ifis, Cisco, Danone, Eni, Ferrovie dello Stato Italiane, Hewlett Packard Enterprise, Microsoft, RDS 100% Grandi Successi, TIM e TIM Brasil - si sono incontrate ed interrogate su cosa fare per formare i propri manager e guidarli nella gestione della leadership del prossimo futuro. Un futuro dove sarà fondamentale coniugare visione critica e ascolto e dove sarà necessario rispondere rapidamente all’evoluzione delle dinamiche esterne e intercettare le trasformazioni dei bisogni delle persone e del contesto socio-economico. Soprattutto in questo periodo di sofferenza e incertezza diffusa, i leader sono chiamati a dare il meglio di sé nel sostenere i loro team. Il risultato si è concretizzato in un corso E-Learning per le aziende partner che dal 2021 verrà messo a disposizione gratuitamente a tutte le imprese interessate. Il percorso è indirizzato a coloro che svolgono o sono destinati ad assumere una posizione di leadership e a gestire situazioni complesse ed è dedicato agli asset soft, ma allo stesso tempo strategici, di gestione delle persone, del tempo e delle performance. In 2 ore di corso vengono affrontate le principali tematiche quali libertà, autenticità, fiducia e performance fondamentali per rispondere al meglio alle nuove modalità di lavoro più agili e alle nuove sfide future.