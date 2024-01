Tim, nuovo Cda prima del closing con Kkr. Ecco i candidati per la rete Netco

Tim, ecco i possibili candidati per la rete Netco

Il 7 febbraio si terrà la riunione del consiglio di Tim per valutare la lista dei consiglieri. Il Cda dovrà approvare i criteri di selezione dei candidati e valutare la disponibilità dei consiglieri uscenti per la riconferma.

Tim propone di ridurre il consiglio da 15 a 9 membri, di cui sei provenienti dalla lista più votata e tre dalle minoranze, con almeno quattro o cinque donne per rispettare i vincoli di genere. Il presidente Salvatore Rossi ha annunciato che passerà la mano, mentre l'ad Pietro Labriola è disponibile a continuare il riassetto del gruppo.

Il nuovo consiglio si insedierà poco prima del closing con Kkr, previsto entro la fine di maggio. Il contratto di cessione della rete prevede condizioni sospensive come il completamento del conferimento della rete primaria, l'autorizzazione Antitrust, l'autorizzazione per sovvenzioni estere distorsive e il golden power.

L'autorizzazione ai poteri speciali dello Stato è già arrivata il 17 gennaio, mantenendo i presidi di sicurezza nazionale. L'iter antitrust per FiberCop è completato in fase i. Il completamento del conferimento della rete primaria è previsto entro fine maggio.

Intanto, iniziano a circolare nomi per il ruolo di amministratore delegato di Netco, la società della rete Tim che verrà scorporata e venduta a Kkr. Possibili candidati includono Maximo Ibarra, Paolo Bertoluzzo, Stefano Donnarumma, Elisabetta Romano ed Eugenio Santagata.

Kkr cerca un profilo con competenze tecniche nel settore delle TIC, capacità di gestire investimenti miliardari e di collaborare con grandi player internazionali. Ibarra sembra essere un candidato forte, considerando la sua esperienza in WindTre. Romano e Santagata sono opzioni interne in caso di preferenza per la continuità.