Tim, quattro liste per il rinnovo del cda: vivendi convocata dal governo

All'assemblea di Telecom Italia per il rinnovo del consiglio di amministrazione si presentano quattro liste rivali. Il comitato per il Golden Power ha convocato Vivendi subito dopo Pasqua per valutare la sua posizione. Due liste di maggioranza sono in lizza: una guidata dal partner dello studio Legance Alberta Figari e dall'amministratore delegato Pietro Labriola, e l'altra dai rivali del fondo Merlyn, TValue, capeggiata dall'ex dirigente di Microsoft Umberto Paolucci e dall'ex manager del gruppo Stefano Siragusa. Lo scrive Repubblica.

Tra le liste di minoranza, c'è quella del fondo BlueBell che presenta Catia Tomasetti in pole position, partner dello studio BonelliErede, e quella dell'Asati di Franco Lombardi. Tuttavia, la lista dell'Asati, composta da otto uomini, potrebbe essere considerata inammissibile se non verrà modificata entro domani, poiché lo statuto di Tim richiede quote rosa per le liste di minoranza con più di tre membri. La lista di Labriola rispetta i requisiti delle quote rosa, con tre uomini e tre donne tra i primi sei nomi, inclusa il presidente Figari. La lista di Siragusa ha il 40% di quote rosa e include professionisti internazionali come Ersilia Vaduo, Ida Panetta, Ottavia Orlandoni e Barbara Odani.

Anche la lista sfidante, composta da nove indipendenti con profili internazionali, è di peso e mira a ottenere il sostegno di Vivendi, il principale azionista francese con il 23,75% del capitale. Vivendi, tuttavia, non ha presentato una lista propria e non ha espresso preferenze su nessuna delle liste in competizione.

Il comitato Golden Power sentirà i rappresentanti di Vivendi martedì 2, ma si tratta probabilmente di un incontro di routine. La data ultima per l'acquisto delle azioni per poter votare è il 12 aprile, undici giorni prima dell'assemblea, che si svolgerà in modalità remota e richiederà una verifica approfondita della titolarità dei diritti di voto.

Labriola ha incaricato Morrow Sodali di raccogliere le deleghe dagli investitori istituzionali e dai piccoli azionisti. Infine, Barclays ha dichiarato di detenere il 5,017% delle azioni di Telecom Italia attraverso Goldman Sachs, che è uno degli advisor della società.