Economia

Lunedì, 21 giugno 2021 Tinexta, Intesa Forvalue Innolva per 55 milioni: partnership per le Pmi Intesa Forvalue conferita a Innolva per 55 milioni. La banca guidata da Messina avrà il 25% società. Partnership con Tinexta per i servizi non finanziari a Pmi