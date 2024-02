Tlc, Swisscom chiama Vodafone: pronta un'offerta da otto miliardi

Swisscom tratta per rilevare Vodafone Italia per 8 mld

Swisscom (società di telecomunicazioni attiva in Italia con Fastweb) è in "trattativa avanzata" con Vodafone per l'acquisto della filiale italiana del gruppo, con l'obiettivo di fonderla con Fastweb. Anche se i termini dell'operazione devono ancora essere definiti, i due gruppi hanno concordato un prezzo preliminare di acquisizione di 8 miliardi di euro, indica in un comunicato l'operatore telefonico svizzero.

"Sebbene i termini completi della transazione debbano ancora essere definiti, Swisscom e Vodafone hanno concordato un prezzo di acquisto preliminare per Vodafone Italia di 8 miliardi di euro su base cash and debt free", si legge nella nota.

L'obiettivo del gruppo di tlc svizzero è quello di fondere le attività italiane di Vodafone con Fastweb, controllata italiana di Swisscom dal 2013 detenendone il controllo con l'82,1% del capitale. La fusione prevista tra Vodafone Italia e Fastweb "riunirebbe infrastrutture mobili e fisse di alta qualità, competenze e capacità complementari per creare un'azienda leader convergente. Le maggiori dimensioni, la struttura dei costi più efficiente e il significativo potenziale di sinergia consentirebbero all'entità combinata di liberare valore per tutti gli stakeholder. La transazione sarebbe un passo fondamentale per consentire a Swisscom di realizzare il suo obiettivo strategico di creare valore a lungo termine in Italia."

Recentemente Vodafone aveva respinto un'offerta della francese Iliad per la fusione delle attivita' in Italia, affermando comunque che stava esplorando opzioni per il consolidamento sul mercato italiano con diverse parti. "Stiamo continuando a progredire su questo come abbiamo fatto in Spagna e Uk", scriveva la ceo di Vodafone, Margherita Della Valle "noi ci focalizzeremo su quello che creerà maggior valore e il miglior risultato ottenibile per i nostri azionisti".