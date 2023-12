Tim, F2i in campo per il 15% di Netco. Crt entra nel fondo con 15 mln

Cdp annuncia investimenti per 4,5 mld. Tim, F2i scende in campo: 1 mld per la rete Netco

Cassa depositi e prestiti (Cdp) ha dato il suo consenso per nuove iniziative per un ammontare totale di 4,5 miliardi di euro, in risposta alla chiamata del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) attraverso F2i. La decisione è stata presa durante la riunione del consiglio di amministrazione della società. L'obiettivo di queste azioni è sostenere imprese, territori, infrastrutture e cooperazione internazionale.

Il fondo F2i Rete Digitale, guidato da Renato Ravanelli, è stato approvato per il via alle operazioni che mirano a rilevare fino al 15% della Netco di Telecom Italia. Alcune fondazioni e casse hanno già autorizzato l'investimento, con l'obiettivo di raccogliere un miliardo per finanziare il passaggio dalla connessione in rame a quella in fibra. L'investimento, oltre a essere di supporto alle istituzioni, è anche interessante dal punto di vista del rendimento, con un tasso interno di rendimento (Irr) che si aggira su cifre a due cifre, arrivando addirittura al 14%.

Con la quota del 10-15% della rete controllata al 55-60% da Kkr, al 10% da Aida e al 20% dal Mef, F2i avrà diritti di governance. Allo stesso tempo, altre società finanziarie di rilievo, tra cui Fidelity e Capital Group, sembrano aver aumentato le loro partecipazioni in Ubs quest'anno, secondo il Financial Times britannico.

Il fondo F2i ha appena concluso la raccolta del quinto fondo, con una dotazione di 1,563 miliardi, superando l'obiettivo di 1,5 miliardi e portando a 7,4 miliardi la raccolta complessiva dei fondi gestiti. Questo fondo per le infrastrutture sostenibili ha già effettuato quattro investimenti in economia circolare, transizione energetica e infrastrutture sociosanitarie.

La Fondazione Crt, con il presidente Fabrizio Palenzona, ha annunciato un investimento di 15 milioni nel fondo F2i-Rete Digitale, confermando il suo ruolo di investitore istituzionale per rafforzare lo sviluppo del Paese, in particolare nell'infrastruttura delle telecomunicazioni.

Inoltre, Cassa depositi e prestiti ha approvato la nuova politica nel settore agricolo, dell'industria alimentare, del legno e della carta. Questa politica, sviluppata attraverso l'analisi delle tematiche Esg rilevanti per tali settori, mira a indirizzare l'utilizzo di risorse per promuovere la tutela della biodiversità, contrastare il cambiamento climatico, combattere la deforestazione e ridurre gli impatti ambientali, anche attraverso l'adozione di nuove tecnologie.

