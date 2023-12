Auto, crescono le vendite nell'Ue. Frenata di Stellantis a novembre (-2,8%)

Auto, +6,7% vendite in Ue a novembre: +15,7% da inizio anno

A novembre il mercato dell'auto dell'Ue è cresciuto del 6,7%. Lo comunica l'Acea, sottolineando che "nonostante una base di confronto relativamente bassa, è persistita una crescita solida che ha segnato il sedicesimo mese consecutivo di espansione". Forti guadagni per Italia (+16,2%) e Francia (+14%), mentre il mercato automobilistico tedesco ha registrato una contrazione del 5,7% rispetto a novembre 2022.

A undici mesi dall'inizio del 2023, le immatricolazioni di nuove auto sono aumentate di un significativo 15,7%, raggiungendo quasi dieci milioni di unità. A eccezione dell'Ungheria, tutti i mercati dell'Ue sono cresciuti nel periodo. A questa tendenza hanno contribuito in particolare i quattro mercati più grandi: Italia (+20%), Spagna (+17,3%), Francia (+16,2%) e Germania (+11,4%).

Stellantis, -2,8% in Europa a novembre

Il gruppo Stellantis ha immatricolato a novembre nell'area Ue più Efta e Regno Unito - secondo le elaborazioni di Dataforce - 160.499 auto, il 2,8% in meno dello stesso mese del 2022. La quota di mercato è in calo dal 16,3% al 14,9%. Negli undici mesi le immatricolazioni del gruppo sono 1.992.352, il 5,3% in più dell'analogo periodo dell'anno scorso, con una quota di mercato del 16,9% rispetto a 18,6%.