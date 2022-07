Totti e Ilary si separano, tra società e immobili il patrimonio è di 100 mln

Totti e Ilary, dopo l'annuncio della separazione ora si fanno i conti: dovranno spartirsi un patrimonio da 100 milioni di euro

Dopo l'addio si passa a far di conto. Totti e Ilary condividono un patrimonio di circa 100 milioni di euro tra società e case, la domanda sorge spontanea: il "Pupone" quanti soldi dovrà versare all'ex letterina?

Mettendo in pratica la giurisprudenza, l'ex assegno di mantenimento rinominato in assegno divorzile si ottiene dimostrando la disparità tra i redditi dei due coniugi e con l'assenza di responsabilità per la crisi coniugale, il cosiddetto addebito. Ora, l’assegno divorzile è concesso esclusivamente se il coniuge richiedente dimostra di non essere in grado, non per colpa sua, di mantenersi in modo decoroso. Nel caso della conduttrice tutte le circostanze elencate sembrano non riguardarle. In particolare, Ilary Blasi risulta essere tra le presentarici più pagate del momento nel mondo dello spettacolo e l’assegno divorzile che riceverà potrebbe essere davvero modesto.

Che cosa comprendono i patrimoni di Totti e Ilary?

L'ex capitano della Roma tra stipendi e diritti di immagine, contando le ultime 21 stagioni con il club capitolino, ha incassato un compenso lordo di 152 milioni di euro, cui netto è di 84,25 milioni (senza contare i gettoni di presenza in nazionale e il Mondiale vinto). Attaccati gli scarpini al chiodo, Francesco Totti è entrato a ricoprire nell'A.S. Roma il ruolo di dirigente, che gli ha fruttato 600 mila euro all’anno, abbondonato a giugno del 2019, a causa degli screzi con la proprietà giallorossa.

Francesco Totti non si è perso d'animo e ha ben pensato d'impiegare una parte del suo patrimonio in investimenti sicuri, quindi ha posto una cifra considerevole nella holding Numberten Srl, cui detiene il 100% (il nome tradotto dall'inglese sta per numero 10, la maglia che ha indossato durante la carriera). Inoltre, l’ex capitano controlla le sue proprietà, nonostante all’inizio questa attività fosse nata per gestire i diritti di immagine dell’ex calciatore.

Altra società, sembrerebbe essere la più importante, è la Immobiliare Dieci, che detiene il controllo anche della Immobiliare Ten. A queste, si aggiunge la Longarina, che gestisce l’omonimo centro sportivo nelle vicinanze di Ostia. Secondo l'ultimo bilancio disponibile del patrimonio di Totti, quello a fine 2021 e appena depositato, l'utile è sceso anno su anno da 64mila a soli 3mila euro anche se la società può contare su un patrimonio netto di 7 milioni costituito da 3 milioni di riserve e 3,8 milioni di utili portati a nuovo frutto della rivalutazione degli immobili di proprietà fatta nel 2008, da cui provengono gli affitti che sono scesi a 660mila euro dai 904 mila del 2020.