Tredicesime detassate anche ai pensionati. E mini flat-tax per i dipendenti

Fisco, le novità sulle tredicesime e la norma che sa di mini flat-tax. La bozza della commissione

Il governo è impegnato nella manovra finanziaria, il ministro Giorgetti è a caccia di fondi per tenere fede alle tante promesse fatte dall'esecutivo in campagna elettorale. Tra le varie misure si valuta anche quella di ridurre le imposte per i lavoratori attraverso il taglio del cuneo fiscale e la detassazione delle tredicesime. Ma c'è una novità, la norma potrebbe essere estesa anche ai pensionati. Ma non solo, anche - si legge su Il Sole 24 Ore - l'aliquota agevolata al 10% per gli incrementi contrattuali (massimo 500 euro l’anno) in una sorta di mini flat tax incrementale per i dipendenti.

E poi la deduzione per le spese per smart working, spostamenti da casa a lavoro e formazione, oltre alla messa a regime del prelievo leggero sui premi di produttività. Sono i contenuti dell’ultima bozza elaborata dalla commissione, che propone per ragioni di equità orizzontale, di agevolare la tassazione delle tredicesime sia dei dipendenti che dei pensionati, in entrambi i casi con un tetto di 35mila euro lordi annui; ma le difficoltà dei conti pubblici stanno già mettendo in affanno l’idea, circolata nelle scorse settimane, di anticipare la detassazione alle tredicesime da quest’anno".