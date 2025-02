Treni, ancora caos: guasto all’Alta velocità tra Bologna e Firenze. Ritardi fino a 3 ore

Treni, ancora caos e disagi sull'Alta velocità

La linea Pescara-Bari e quella di alta velocità Bologna-Firenze sono rallentate a causa di inconvenienti tecnici. Lo riferisce Trenitalia in una nota, spiegando che per la tratta Pescara-Bari si è riscontrato un inconveniente tecnico ad un passaggio a livello all'altezza di Bari Parco Nord e uno sulla linea a Bari Torre Mare. L'alta velocità e gli intercity possono quindi registrare ritardi fino 40 minuti mentre i regionali potrebbero subire limitazioni di percorso e cancellazioni. Sulla Bologna-Firenze invece - tratta di alta velocità - il problema riguarda un treno nei pressi di Bologna e Trenitalia stima possibili ritardi fino a 60 minuti per l'Av e tempi di percorrenza anche più lunghi per i treni Av direttamente coinvolti.