Treni, Italo ora rischia la chiusura.Rosso da mezzo miliardo a causa del Covid

L'emergenza Coronavirus continua in tutta Italia. A farne le spese sono anche le società di trasporti, messe in ginocchio dalle regole che impongono convogli mezzi vuoti. Tra queste, in particolare difficoltà - si legge sul Giornale - c'è la società dell'Alta velocità Italo, che rischia la chiusura. Secondo indiscrezioni, la perdita del gruppo, che nel primo semestre 2020 era di 200 milioni, rischia di toccare il mezzo miliardo per fine anno. Se, infatti, il governo non correrà ai ripari mitigando la legge sul distanziamento (come avvenuto già nel trasporto aereo e nel trasporto pubblico locale), a novembre sarà stop totale. E sul mercato italiano si tornerà indietro di 8 anni, quando l’Av era appannaggio esclusivo di Trenitalia (Fs).

Per ora Italo tiene duro - prosegue il Giornale - e ha riprogrammato i primi stop. Non più a metà settembre, ma il primo ottobre e in maniera più consistente: a fermarsi saranno 27 servizi su 87 (erano 111 nel periodo pre Covid). Un «alleggerimento», quello studiato dai manager del gruppo ferroviario per limitare i danni, che non risparmierà i servizi no stop Roma-Milano, la linea Milano-Venezia, Venezia- Roma-Napoli e Torino- Reggio Calabria. A rischio ci sono 1500 posti di lavoro.