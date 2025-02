Treni, "stretta" contro gli scioperi selvaggi. Il Garante: "Fasce di garanzia anche nei festivi"

Garante dei treni: "Fasce di garanzia anche nei festivi"

La Commissione di garanzia sugli scioperi, "dopo avere effettuato la prevista consultazione delle parti sociali", è intervenuta sull'accordo che definisce i servizi minimi essenziali nel settore ferroviario-gruppo Fs introducendo un sistema di fasce di garanzia anche nei giorni festivi (7-10 e 18-21) e rafforzando il livello di servizi minimi garantito per la media e lunga percorrenza. Le modifiche, sottolinea, sono state ritenute necessarie per adeguare la disciplina vigente, a distanza di oltre 25 anni dalla sua adozione, "all'obiettivo di un equilibrato contemperamento tra diritto di sciopero e diritto alla mobilità".

La Commissione di garanzia sugli scioperi, spiega in una nota, è intervenuta nell'esercizio del potere di regolamentazione provvisoria attribuitole dall'articolo 13 della legge 146/1990, che regola l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, "dopo avere preso atto della mancanza di accordo tra le parti". "Le modifiche sono state ritenute necessarie per adeguare la disciplina vigente, a distanza di oltre 25 anni dalla sua adozione, all'obiettivo di un equilibrato contemperamento tra diritto di sciopero e diritto alla mobilità. Non è apparso più rispondente ai tempi, infatti, un assetto in cui non era garantita alcuna tutela ai viaggiatori del trasporto regionale nei giorni festivi - diversamente, tra l'altro, da quanto avviene negli altri settori (trasporto aereo, marittimo e pubblico locale) - e in cui operava, per la media e lunga percorrenza (in cui rientra l'Alta velocità), un livello di tutela inferiore rispetto a quello assicurato per le linee regionali nei giorni feriali", sottolinea la Commissione.

Svolta per i treni, Assoutenti: "Bene fasce garanzia in festivi, sanata grave lacuna"

In una nota, Assoutenti esprime "soddisfazione per la decisione della Commissione di garanzia sugli scioperi di estendere le fasce di garanzia nel settore ferroviario anche ai giorni festivi". "Si tratta di una novità importante che interesserà milioni di pendolari e utenti del trasporto ferroviario aumentando le loro tutele – spiega il presidente Gabriele Melluso – L’estensione delle fasce di garanzia in caso di sciopero anche ai giorni festivi sana una grave lacuna che vedeva il trasporto su rotaie penalizzato rispetto a quello aereo e marittimo, e riporta equilibrio nel comparto adattandolo alle nuove esigenze dei cittadini". "Anche nei giorni festivi, infatti, una larga fetta di popolazione utilizza i treni e deve godere delle stesse garanzie previste per altri settori, con la circolazione obbligatoria in determinate fasce orarie", spiega Melluso. "Riteniamo tuttavia fondamentale estendere il periodo di franchigia estivo per gli scioperi nel settore del trasporto pubblico, attualmente fissato dal 27 luglio al 5 settembre, allungando tale periodo dal 15 luglio al 15 settembre, includendo così l’intero arco temporale in cui milioni di cittadini e turisti si spostano per raggiungere le località di villeggiatura, anche in considerazione dell’anno giubilare in corso", conclude Melluso.



"La Commissione di garanzia sugli scioperi è intervenuta sull'accordo che definisce i servizi minimi essenziali nel settore ferroviario-gruppo Fs introducendo un sistema di fasce di garanzia anche nei giorni festivi (7-10 e 18-21) e rafforzando il livello di servizi minimi garantito per la media e lunga percorrenza. Ottima notizia. Era evidente che non c'era equilibrio tra il diritto di sciopero e quello di mobilità dei consumatori che durante il week-end erano privi di ogni tutela. Assurdo che per gli aerei lo sciopero non possa superare le 4 ore mentre per i treni si potesse arrivare a 24 ore, lasciando i viaggiatori allo sbando e abbandonati a se stessi, costretti a cercare un riparo per la notte o a dormire in stazioni che oggi, per lasciare spazio ai negozi e fare soldi, non hanno neanche più la sale d'aspetto, salvo per la clientela business", afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. "Ora speriamo che seguano altri aggiustamenti, ad esempio sulle franchigie, per tener conto delle nuove tendenza in fatto di vacanze e turismo", conclude Dona.