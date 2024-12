Trenitalia, tornano regolari i servizi di vendita e prenotazione dopo il down tecnico

Trenitalia, tornano regolari i servizi di vendita e prenotazione dopo il ko tecnico

"Sono tornati regolari i sistemi di prenotazione e vendita di Trenitalia grazie all'intervento dei tecnici per la risoluzione del malfunzionamento avvenuto nel pomeriggio". Lo rende noto Trenitalia.

Trenitalia down, app e sito non funzionano: impossibile prenotare i biglietti. Che cosa succede

I sistemi di prenotazione e vendita di Trenitalia non sono al momento funzionanti a causa di un disservizio tecnico. I tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Trenitalia ha potenziato le informazioni ai passeggeri in stazione e a bordo treno e autorizzato la vendita dei biglietti a bordo treno senza sovrapprezzo.

"Tutte le rassicurazioni di Salvini vanno a scontrarsi con la realtà: l’app di Trenitalia è in crash, le informazioni non sono disponibili, i biglietti non sono controllabili. Questo purtroppo è solo l’antipasto di quello che accadrà a Natale. Invece di migliorare la situazione sta infatti peggiorando. Siamo al 17 dicembre e non osiamo immaginare cosa potrà accadere tra una settimana, quando milioni di italiani utilizzeranno i treni per rientrare in famiglia a festeggiare. C'è grande preoccupazione tra gli utenti. Chiediamo a Salvini di riferire in parlamento e spiegare quale sarà il piano per garantire che i trasporti durante le festività siano regolarmente assicurati." Così il vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera, il deputato democratico Andrea Casu.