Trento, Perrino intervista Francesco Micheli per "Professione manager"

Festival dell'Economia di Trento, Perrino intervista Francesco Micheli

Come si fa a diventare dei numeri uno? Esiste un modo per costruire una carriera? Ci sono passaggi obbligati, esperienze inevitabili, soluzioni imprescindibili?

A queste e ad altre domande risponderà Francesco Micheli, imprenditore tra i primi a individuare nell’alta tecnologia, nelle telecomunicazioni e nella genomica settori dalle forti potenzialità. Micheli, che verrà intervistato al Festival dell’Economia di Trento dal direttore di affaritaliani.it Angelo Maria Perrino, ha dato vita a startup di successo come Fastweb (2000) e Genextra (2003) con Umberto Veronesi. Oggi è presidente di Nextalia, lanciata da Francesco Canzonieri. L’incontro si svolgerà seguendo il fortunato format “Professione Manager”, testo dato alle stampe insieme a Paolo Scaroni.





Chi è Francesco Micheli

Dopo un'intensa attività nel settore finanziario, assicurativo, del merchant banking e dell'asset management (Gruppo Montedison, Morgan Greenfeld, IMI, Capitalia, Sviluppo Finanziaria), è stato tra i primi in Italia a individuare nell'alta tecnologia e nelle telecomunicazioni un settore dalle forti e strategiche possibilità di sviluppo creando nel 2000 e.Biscom-FastWeb: così come oggi sta facendo nel campo delle biotecnologie e delle nanotecnologie attraverso una nuova start-up, Genextra di cui è Presidente. In parallelo a liceo classico e laurea in scienze politiche all'Università Cattolica di Milano ha effettuato studi musicali: pianoforte e composizione.

Fa parte del consiglio di amministrazione di diverse società tra cui Allianz e Futurimpresa SGR e di diversi Enti culturali o filantropici tra cui Fondazione Teatro alla Scala, Orchestra Filarmonica della Scala, MilanoMusica, Fondazione Amici della Scala, Fondazione Teatro Parenti, Vidas, Fondazione per le Neuroscienze, Fondazione Basso, Fondazione Mazzotta. Già Presidente del Conservatorio di Musica di Milano, ha fondato "MITO TorinoMilano Settembre Musica", il Festival internazionale nato dal gemellaggio tra le due città, di cui è Presidente. Attraverso la Fondazione (che porta il nome del padre, che fu musicista e docente al Conservatorio di Milano) ha lanciato il Concorso Pianistico Internazionale Umberto Micheli che fu presieduto da Luciano Berio ed è stato realizzato da Maurizio Pollini e Enzo Restagno.