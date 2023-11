Tronchetti Provera apre al salario minimo. "Niente recessione? Un miracolo"

Tronchetti Provera apre al salario minimo. E sul futuro: "Un miracolo che non siamo in crisi"

L'attuale scenario economico italiano, caratterizzato da una situazione di incertezza e dalla prospettiva di una possibile recessione, richiede una risposta decisa e integrata. In una intervista a La Stampa, il vicepresidente esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, ha condiviso la sua visione su una serie di temi cruciali, spaziando dalle misure economiche alle riforme costituzionali. Tronchetti Provera ha sottolineato la necessità di aumentare gli investimenti, favorendo il salario minimo e attuando un taglio strutturale del cuneo fiscale. Propone un nuovo Patto di Stabilità e invoca la riflessione su privatizzazioni e riforme costituzionali, pur tutelando la figura del capo dello Stato. La sua prospettiva è orientata a stimolare la crescita e l'aumento della produttività.

Sull'attuale situazione economica, Tronchetti Provera considera un miracolo che una recessione significativa non si sia già manifestata. Identifica i fondi del Pnrr e gli aiuti strutturali europei come cuscinetti di sicurezza, ma sottolinea l'importanza dell'attuazione efficace dei progetti. Indica l'interdipendenza dell'economia italiana con Cina e Germania, evidenziando la necessità di una maggiore integrazione europea per garantire la competitività. La valutazione della manovra di Giorgia Meloni da parte di Tronchetti Provera è che sia difensiva, considerando la brevità della coperta economica. Riguardo alle privatizzazioni, ritiene comprensibile il ragionamento, soprattutto in presenza di regolamenti europei come il Golden Power, che proteggono gli asset strategici.

Sul tema delle riforme costituzionali proposte da Giorgia Meloni, Tronchetti Provera suggerisce la necessità di un accordo bipartisan per garantire stabilità al paese. Tuttavia, evidenzia le carenze nella riforma attuale, soprattutto riguardo alla sostituzione del presidente del Consiglio eletto da un parlamentare della maggioranza. Sulla questione dello sciopero generale, riconosce le ragioni dietro le proteste, ma invita a considerare la realtà e la limitatezza delle risorse. In conclusione, Tronchetti Provera si mostra ottimista sulla tenuta sociale dell'Italia, evidenziando la resilienza del tessuto sociale italiano. Citando l'esempio di Pirelli che ha stretto accordi con istituzioni e università locali, enfatizza il contributo positivo delle piccole imprese e degli individui nell'affrontare le sfide economiche.