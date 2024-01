Tronchetti Provera si ricompra Pirelli: 146 mln per tornare padrone

Circa 146 milioni di euro. Questo rappresenta l'importo totale impegnato lunedì 8 dai veicoli finali di Marco Tronchetti Provera per acquisire oltre il 6% delle azioni di Pirelli, portando la loro quota di controllo oltre il 20,58%. Questa cifra è deducibile dalle comunicazioni di internal dealing depositate da Pirelli dopo l'annuncio fatto da Camfin e Marco Tronchetti Provera spa (Mtp) nella serata di lunedì 8 sulla doppia operazione realizzata. Il titolo ha guadagnato il 2,82% anche nella seduta di ieri, chiudendo a 5,33 euro. La prima operazione è la presa di controllo di Longmarch, un veicolo condiviso da Mtp e dall'imprenditore cinese Niu tramite Longmarch Holding Honkong (Lmhk), che già possedeva il 3,68% di Pirelli.

Tronchetti Provera ha ottenuto il controllo della società il 8 gennaio attraverso 5,5 meccanismi statutari e sottoscrivendo un aumento di capitale riservato con un esborso totale di 510 mila euro. Ora Mtp spa detiene il 51% dei diritti di voto di Longmarch. La seconda operazione è invece l'acquisizione del 2,8% delle azioni da parte di un importante investitore istituzionale effettuata da Camfin Alternative Assets (Caa), un veicolo controllato da Camfin, a sua volta riconducibile a Mtp spa. L'acquisto, secondo la comunicazione depositata, è stato realizzato a un prezzo per azione di 5,196 euro, per un esborso totale di 145,488 milioni di euro. Il prezzo pagato implica un premio del 4,25% rispetto alla chiusura di Piazza Affari di lunedì 8 a 4,984 euro, quando erano iniziate a circolare indiscrezioni sulle operazioni, e del 7,4% rispetto alla chiusura di venerdì 5 gennaio a 4,838 euro.

Va sottolineato che l'acquisto delle azioni è stato finanziato da un aumento di capitale di Caa pari a 125 milioni, incluso sovrapprezzo, sottoscritto per 17,3 milioni da Camfin e per 107,8 milioni da PIRELLI e C Longmarch. Ieri Pirelli ha anche pubblicato il testo dei nuovi accordi parasociali tra le quattro società coinvolte, che aggiorna quelli tra Camfin e Longmarch. Come già specificato dalla nota di Camfin e Mtp spa, Lmhk non può acquistare azioni Pirelli senza il consenso di Mtp spa fino al 15 aprile 2024; da quella data in poi, il consenso non sarà più necessario per acquisti fino al 3% del capitale. L'accordo prevede anche un lockup di due anni sulle quote di Longmarch e Caa. Gli statuti conferiscono a Mtp e Camfin un diritto di prelazione sulle quote rispettivamente di Lmhk in Longmarch e di Longmarch in Caa. Anche se decidessero di non esercitare la prelazione, il controllo di Mtp su Longmarch e di Camfin su Caa è garantito da altre disposizioni statutarie almeno fino al 30 giugno 2030. Tra le clausole c'è anche l'impegno di Caa, anche per conto di Camfin, Mtp e Longmarch, di non effettuare altri acquisti per almeno 3 mesi.