Tronchetti sul futuro dell'auto e l'IA: "Così gli pneumatici parleranno con il cervello delle vetture"

Tronchetti svela i dettagli dell'accordo Pirelli-Bosch: "Primi al mondo a fare una cosa simile"

Marco Tronchetti Provera spiega i dettagli dell'accordo siglato ieri tra Pirelli e Bosch che riguarda non solo il futuro degli pneumatici ma anche l'intelligenza artificiale: "Questo accordo - dice il vicepresidente esecutivo di Pirelli a Il Corriere della Sera - è il risultato di 25 anni di lavoro svolto dagli esperti di pneumatici e di elettronica di Pirelli. Bosch, il più grande operatore al mondo nei sistemi di controllo delle vetture, integrerà il nostro software per l'elaborazione dei dati, trasmessi in tempo reale dai sensori inseriti nei pneumatici, nelle proprie centraline. Siamo i primi al mondo a farlo e questa tecnologia avrà un forte impatto in termini di performance e di sicurezza per chi guida". Tronchetti Provera entra poi ancora di più nel dettaglio di questo progetto con Bosch.

"Con questo accordo - prosegue il vicepresidente esecutivo di Pirelli a Il Corriere - il pneumatico entra a tutti gli effetti nell’era della connettività e dell'intelligenza artificiale. Si tratta di una svolta decisiva per il futuro tecnologico di Pirelli e dell’industria. Siamo all’inizio di un cammino che diventerà estremamente pervasivo, segnando il passaggio di Pirelli da società che produce pneumatici a società che gestisce anche dati e sviluppa software. Svilupperemo insieme nuove soluzioni per garantire maggiore sicurezza, migliori performance e sostenibilità, attraverso l’elaborazione dei dati trasmessi in tempo reale dai sensori installati nei pneumatici, gli unici a raccogliere le informazioni vere che arrivano dal contatto tra il pneumatico e la strada".