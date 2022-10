Tutti i segreti del Prosciutto San Daniele, ora sono svelati nel metaverso

Tutti i segreti del Prosciutto San Daniele ora sono disponibili nel metaverso

Il nuovo portale del Consorzio del Prosciutto di San Daniele ha la funzione di laboratorio digitale e di raccoglitore di contenuti multimediali, così l'utente può visitare un salone di stagionatura e conoscere i segreti che si celano dietro la produzione del Prosciutto di San Daniele Dop.

L'obiettivo dello spazio del Consorzio è quello di esprimere i valori dell’eccellenza e della sostenibilità, raccontando, all’interno di un’ambientazione virtuale che riproduce fedelmente alcuni spazi di un prosciuttificio, il processo di produzione del San Daniele Dop, portando l'utente a vivere il brand in un modo totalmente nuovo, immersivo e coinvolgente.

L'utente, attraverso un avatar, può visitare un salone di stagionatura, interagire con l’ambiente circostante e accedere a una serie di video e slide che illustrano le varie fasi di produzione del Prosciutto di San Daniele DOP. Il portale sarà costantemente implementato con nuovi contenuti e lo spazio creato nel metaverso sarà continuamente aggiornato con nuove aree esplorabili: a breve, ad esempio, sarà possibile visitare una ricostruzione di "Vento", l’installazione immersiva multisensoriale che il Consorzio ha presentato alla scorsa edizione del Fuorisalone, svoltasi a giugno a Milano.

Infine, durante gli eventi itineranti organizzati dal Consorzio sarà possibile provare l’esperienza del metaverso per mezzo di un visore di realtà virtuale. Il metaverso è il risultato del lavoro congiunto tra il Consorzio del Prosciutto di San Daniele e TechStar, azienda friulana fondata nel 2021 che sviluppa soluzioni e progetti basati su tecnologie di realtà aumentata e intelligenza artificiale per offrire servizi a supporto del business in differenti industry. Con questo nuovo progetto il Consorzio riconferma la propria volontà a dialogare concretamente con le giovani realtà del territorio.