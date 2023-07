Twitter, Musk non cinguetta più: bilancio in rosso e investitori in fuga

Elon Musk lancia l'allarme su Twitter: "Investitori in fuga e debiti"

"Il flusso di cassa di Twitter è negativo": lo ha detto lo stesso proprietario Elon Musk, con un cinguettio sulla stessa piattaforma, in risposta a un utente che dava suggerimenti in merito alla ricapitalizzazione dell'azienda, acquistata dal fondatore di Tesla lo scorso ottobre per 44 miliardi di dollari. In altre parole, Twitter spende più di quanto guadagna.

A pesare sul social media sono, secondo le parole di Musk, "un pesante debito" e il fatto che le entrate pubblicitarie sono calate di quasi il 50%, anche se il patron non ha chiarito il periodo a cui si riferisce. Per Elon adesso la priorità assoluta è invertire questo trend, poi si potrà pensare a tutto il resto. "Dobbiamo raggiungere un flusso di cassa positivo prima di concederci il lusso di fare qualsiasi altra cosa".

We’re still negative cash flow, due to ~50% drop in advertising revenue plus heavy debt load. Need to reach positive cash flow before we have the luxury of anything else. — Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2023

Sin dallo scorso autunno, per cercare di ridurre i costi di Twitter, Musk ha preso alcune decisioni drastiche, licenziando quasi tre quarti del personale e puntando sul servizio di abbonamento a Twitter, Twitter Blue. Nel frattempo, però, moltissimi inserzionisti hanno smesso di investire nella piattaforma, soprattutto per via di alcune decisioni di Musk, che tra le altre cose ha deciso di voler ammettere molti contenuti d'odio, in particolare provenienti dall'estrema destra che erano in precedenza vietati su Twitter. Una delle decisioni che hanno fatto più discutere è stato il rispristino dell'account social di Donald Trump.