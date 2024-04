Ubs, il governo svizzero chiede un rafforzamento di capitale aggiunto di 25mld

Ubs, fabbisogno di capitale da 25 mlnd con le nuove normative

Ubs avrà bisogno di ulteriori 25 miliardi di capitale per far fronte alle nuove normative proposte dal Consiglio federale in materia di banche sistemiche. Il governo svizzero ha proposto, attraverso la ministra delle finanze Karin Keller-Sutter, una copertura delle controllate estere del gruppo che lo scorso anno ha salvato Credit Suisse.

Si parla di un rafforzamento su cui la banca, guidata dal ceo Sergio Ermotti, è contraria. La cifra è stata avanzata dalla Handelszeitung, mentre gli analisti della multinazionale Autonomous Research hanno parlato di 15 miliardi.

"È vero, le cifre sono plausibili", ha affermato la consigliera federale Karin Keller-Sutter. L'importo dipenderà dalla misura in cui le banche di rilevanza sistemica dovranno detenere capitale proprio in Svizzera per le loro filiali estere. Il Consiglio federale vuole infatti che le banche svizzere di importanza sistemica detengano molto più capitale in riferimento alle controllate estere, mentre i livelli di capitale specifici delle banche dovrebbero essere aumentati per rispondere meglio ai rischi futuri.

Le proposte vedrebbero Ubs affrontare un aumento sostanziale dei requisiti regolamentari. Attualmente è prevista una quota del 60% e il governo vorrebbe aumentare questo valore: più la cifra si avvicinerà al 100%, più sarà costoso per l'istituto soddisfare il requisito. In caso di problemi però risulterebbe più facile vendere la controllata estera e ottenere denaro liquido.