Crisi Ucraina, Ue in rosso. Sprofonda Milano: Tim volatile, panico banche

Borsa, l'Europa parte in forte ribasso, Milano perde il 2,16%

L'escalation della tensione in Russia con il riconoscimento da parte del presidente Vladimir Putin di due repubbliche autoproclamate nell'Ucraina orientale spinge le vendite sull'azionario, il rally sul petrolio e sul gas e gli acquisti sull'oro. Nelle prime battute in Europa Milano perde il 2,16% con nessun titolo in verde sul Ftse Mib. Parigi in calo dell'1,6%, Francoforte del 2%, Amsterdam dell'1,23% e Madrid dell'1,9%. A Mosca, l'indice Rts (in dollari) cede il 6,4% mentre il Moex (in rubli) è in calo del 4,6%.

A questo punto i mercati attendono la reazione e l'annuncio delle sanzioni da parte di Stati Uniti ed Europa, interrogandosi sugli effetti della mossa del presidente russo e sulla possibilità che venga effettivamente considerata un'invasione, mentre dal confine continuano ad arrivare notizie di movimenti militari.

In particolare, a Piazza Affari Telecom, dopo un avvio di seduta a -7,4%, riduce il rosso a -1,9%. Male le banche con cali di oltre tre punti percentuali per Unicredit e Banca Generali, male anche Bper Banca (-2,5%), flessioni di circa il 2% per gli altri istituti di credito. In calo del 2,3% Stellantis in linea con in comparto in Europa.

Si salvano gli energetici con Eni che avanza dello 0,3% e Saipem che tiene a +0,05%. Prende la via del rialzo Inwit in progresso dell'1,5%. Sul mercato valutario, il rublo e' sui minimi da due anni contro il dollaro vicino a quota 81, mentre l'euro/dollaro recupera quota 1,13 dopo la debolezza della notte e scambia a 1,1323 (da 1,1338 e dopo un minimo a 1,1288), mentre l'euro/yen e' a 130,08 (da 130,49). Dollaro/yen a 114,874 (114,82 ieri in chiusura).

Gli acquisti si spostano sui beni rifugio, con l'oro che tocca i massimi da 9 mesi a 1912 dollari l'oncia, mentre il petrolio balza sui massimi da sette mesi, in attesa delle nuove sanzioni che potrebbero colpire la Russia, il secondo produttore al mondo. Il Wti in consegna ad aprile è scambiato a 94 dollari (+2,7%) mentre il Brent pari scadenza scambia a 98,25 dollari (+3%). In rally il gas natuale, che è arrivato a salire del 13% fino a quota 82 euro e scambia ora intorno a 80 euro.

BTp: lo spread col Bund apre stabile a 172 punti, rendimento scende all'1,89%

Avvio di seduta stabile per lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato europei, in un clima teso per le tensioni geopolitiche e i venti di guerra che influiscono su azionario e reddito fisso. In apertura di seduta il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari scadenza tedesco è indicato a 172 punti base, lo stesso valore del closing di ieri, 164 punti base era il closing di venerdì. Scende il rendimento del BTp decennale benchmark che si attesta all'1,89% dall'1,92% dell'ultimo riferimento di ieri.

Petrolio: brent a 97,48 dollari al barile

Il prezzo dei contratti future sul petrolio greggio Brent per la consegna di aprile 2022 ha guadagnato il 2,19% sull'ICE di Londra martedì, raggiungendo 97,48 dollari al barile, secondo i dati commerciali alle 04:35 ora di Mosca. È qiuanto riferiscce l'agenzia di stampa russa Tass. Alle 04:38, il prezzo del petrolio Brent è aumentato del 2,34% a 97,62 dollari al barile.

Il prezzo del greggio Brent è stato l'ultima volta sopra i 97 dollari al barile nel settembre 2014.Il prezzo dei contratti future sul petrolio greggio WTI per la consegna di aprile 2022 è aumentato del 3,41% a 93,29 dollari al barile, secondo i dati commerciali delle 04:43 ora di Mosca.

Borse asiatiche in deciso calo con la crisi in Ucraina: Hong Kong -3,2%

Tonfo per le Borse asiatiche con l'aggravarsi della crisi ucraina. Con una mossa a sorpresa, il presidente russo Vladimir Putin ha riconosciuto l'indipendenza delle autoproclamate repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk e poi inviato truppe nella regione del Donbass con lo scopo di "assicurare la pace".

Il piu' ampio indice Msci delle azioni dell'Asia Pacifico al di fuori del Giappone e' sulla buona strada per il suo peggior giorno di febbraio, in calo del 2,1%, trascinato giu' dalle piazze di Hong Kong e della Cina continentale. Il Nikkei dopo un avvio di seduta sotto il 2% recupera lievemente nel finale e termina a -1,68% e 26.457,50 punti. L'indice Topix ha perso l'1,55% a 1.881,08 punti. L'Hang Seng di Hong Kong cala intanto del 3,25% a 26.457,50 punti e Shanghai dell'1,43% a 26.457,50 punti.

"I rischi geopolitici legati alle crescenti tensioni in Ucraina hanno depresso il mercato di Tokyo", ha commentato Okasan Online Securities in una nota. Gli occhi degli investitori sono puntati adesso sulle sanzioni economiche che i paesi occidentali e i loro alleati potrebbero adottare contro la Russia, misure che potrebbero rafforzare ulteriormente l'impennata inflazionistica globale.

Wall Street: future in rosso, S&P -1,8% Nasdaq -2,5%, DJ -1,35%

La crisi in Ucraina prepara una giornata difficile anche per le Borse americane. I future di Wall Street sono in rosso. L'S&P 500 in calo dell'1,8%, i futures del Nasdaq calano del 2,5%. Il Dow Jones e' visto in calo dell'1,35%.