Ue, 320 mln del Pnrr alla società del marito di von der Leyen. Scoppia il caso

Ue, il caso Hiko von der Leyen. Quei 320 mln affidati al marito

La crisi energetica e l'inflazione alle stelle costringerà il nuovo governo a guida Meloni ad accelerare con l'attuazione del Pnrr, il piano sugli investimenti finanziato ma anche sorvegliato dall'Ue. Ma proprio per una di queste voci è emerso un fatto piuttosto particolare, uno dei progetti è stato affidato ad una società nel cui board figura proprio il marito della presidente von der Leyen. Il centro per le terapie geniche di Padova - si legge sulla Verità - si è aggiudicato oltre 320 mln per lo sviluppo della tecnologia a mRna. Ai vertici di questa società, però, c'è Heiko von der Leyen, il compagno di chi quei soldi in pratica li eroga.

Il conflitto d'interessi della famiglia von der Leyen è palese. Non sarebbe la prima volta - prosegue la Verità - già nel 1999 la Commissione europea guidata da Jacques Santer fu travolta da uno scandalo di corruzione e nepotismo che costrinse il governo europeo a dimettersi. Spetterà ora alla Commissione fornire spiegazioni sull'ennesima opacità della sua amministrazione, mentre nel frattempo alcuni eurodeputati cominciano a chiedere con insistenza le sue dimissioni.