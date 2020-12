Investimenti Ue Cina: completati i negoziati per l'accordo

Cina e Unione Europea hanno completato i negoziati per l'accordo bilaterale sugli investimenti. Lo annuncia l'agenzia Xinhua. "I leader di Cina e Ue hanno annunciato congiuntamente il completamento dei negoziati", scandisce in un breve comunicato l'agenzia di stampa cinese.

Ue-Cina: Michel, via libera "politico" ad accordo investimenti

L'Ue e la Cina hanno raggiunto "l'accordo politico" nel negoziato sugli investimenti: ne ha dato notizia il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, dopo aver presieduto la riunione tra i leader Ue e il presidente cinese, Xi Jinping e la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. L'intesa dara' alle imprese europee un maggiore accesso al mercato cinese e una maggiore protezione dei propri asset in Cina. Uno dei punti piu' delicati della trattativa, che va avanti dal 2014, era la preoccupazione europea per iL tema dei diritti civili e del lavoro in Cina. Michel ha detto che "l'Ue resta impegnata a una cooperazione internazionale basata su regole".

Ue-Cina: Xi, accordo investimenti stimolo a ripresa post-Covid

L'accordo sugli investimenti tra Cina e Unione Europea "stimolera' con forza la ripresa mondiale nel periodo post-epidemia" e promuovera' il commercio globale e la costruzione di un'economia aperta tra Pechino e Bruxelles. Lo ha dichiarato il presidente cinese, Xi Jinping, in collegamento video con i leader europei, con cui e' stato raggiunto un accordo "di principio" sugli investimenti. L'accordo, ha aggiunto il presidente cinese citato dall'agenzia Xinhua, "promuovera' il commercio globale e la liberalizzazione, facilitera' gli investimenti, rafforzera' la fiducia nella globalizzazione economica e nel libero scambio e la costruzione di un'economia aperta" tra Cina e Ue.