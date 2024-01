Ue, tetto al contante a 10mila euro: l'IA nella lotta al riciclaggio

L'Ue raggiunge l'accordo sulle norme antiriciclaggio: più limiti al contante

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo su parti del pacchetto antiriciclaggio che mira a proteggere i cittadini dell'Ue e il sistema finanziario dell'Ue contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. L'accordo su un regolamento antiriciclaggio - spiega il Consiglio - per la prima volta armonizzerà in modo esaustivo le norme in tutta l'Ue, colmando possibili scappatoie utilizzate dai criminali per riciclare proventi illeciti o finanziare attività terroristiche attraverso il sistema finanziario. Migliorerà inoltre l'organizzazione dei sistemi nazionali antiriciclaggio. E' stato fissato un tetto massimo di 10 mila euro a livello Ue per i pagamenti in contanti. Gli Stati membri avranno la flessibilità di imporre un limite massimo inferiore, se lo desiderano. Inoltre le entità obbligate dovranno identificare e verificare l'identità di una persona che effettua una transazione occasionale in contanti tra 3 e 10 mila euro.

Inoltre, le nuove regole copriranno la maggior parte del settore delle criptovalute, costringendo tutti i fornitori di servizi di cripto-asset (Casp) a condurre la dovuta diligenza sui loro clienti. Ciò significa che dovranno verificare fatti e informazioni sui loro clienti, nonché segnalare attività sospette. Secondo l'accordo, i Casp dovranno applicare misure di due diligence del cliente quando effettuano transazioni pari o più a mille euro. Aggiunge misure per mitigare i rischi in relazione alle transazioni con portafogli self-hosted. Altri settori interessati dalla due diligence dei clienti e dagli obblighi di segnalazione saranno i commercianti di beni di lusso come metalli preziosi, pietre preziose, gioiellieri, orologiai e orafi. Anche i commercianti di auto di lusso, aerei e yacht, nonché di beni culturali (come le opere d'arte) diventeranno entità obbligate. L'accordo provvisorio riconosce che il settore calcistico rappresenta un rischio elevato e amplia l'elenco delle entità obbligate alle squadre e agli agenti di calcio professionistici. Tuttavia, poiché il settore e il suo rischio sono soggetti a grandi variazioni, gli Stati membri avranno la flessibilità di rimuoverli dall'elenco se rappresentano un rischio basso.

Ok Ue a norme antiriciclaggio con l'aiuto dell'IA

Oltretutto, la bozza della Manovra 2024 pone i notai in prima linea nella lotta all'antiriciclaggio, utilizzando nuove banche dati potenziate dall'intelligenza artificiale. Tuttavia, la normativa impatterà su tutti gli ordini professionali che sono tenuti a comunicare operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia. Recentemente, c'è stato un incremento significativo nel numero di segnalazioni da parte dei professionisti, passando da 5.121 nel 2021 a 5.667 nel 2022, un aumento del 10,7%. Nonostante ciò, questi numeri rimangono bassi rispetto al totale delle segnalazioni, che ammontano a 155.426. I notai sono i principali contributori, con 5.305 segnalazioni nell'ultimo anno, seguiti dai commercialisti (166), dalle società di revisione (80), dagli studi associati e interprofessionali (44) e dagli avvocati (23).

Si sta lavorando a un sistema simile a quello già in funzione in Spagna, basato su un data warehouse centralizzato e sull'intelligenza artificiale per rilevare anomalie. Questo dovrebbe migliorare l'efficienza delle segnalazioni e ridurre il rischio di sanzioni per i professionisti. Il Garante per la Privacy ha dato un iniziale assenso, ma sono in corso ulteriori discussioni per determinare i dati da includere nel sistema. Nonostante la complessità dell'architettura e le questioni di privacy, si prevede che il sistema possa portare a un aumento delle segnalazioni e una riduzione delle sanzioni, come avvenuto in Spagna.

Anche i commercialisti stanno esaminando la norma. Secondo il presidente Elbano de Nuccio, le finalità della norma sono condivisibili, ma sottolinea l'importanza di coinvolgere le categorie professionali nell'elaborazione delle disposizioni, date le implicazioni operative e organizzative per gli organismi di autoregolamentazione e i professionisti coinvolti.