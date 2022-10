Uil, Bombardieri rieletto segretario all’unanimità

Bombardieri rieletto segretario della Uil: le congratulazioni da parte della politica

Pierpaolo Bombardieri è stato rieletto segretario generale Uil. A rinnovargli il mandato all’unanimità il consiglio confederale del sindacato al termine il XVIII congresso chiuso oggi. Immediati i ringrazimenti da parte della politica. "Complimenti a Pier Paolo Bombardieri per la sua rielezione a segretario della Uil. Ora lavoriamo insieme per affrontare le molte sfide che il nostro Paese ha di fronte a partire dal salario minimo e dalla riduzione del tempo di lavoro a parità di salario", ha scritto su Twitter il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.

“A Pierpaolo Bombardieri le mie sincere congratulazioni per la sua rielezione a segretario generale della Uil, segno del buon lavoro finora svolto. La delicata fase che il Paese ha di fronte ci impone di confermare e rafforzare il confronto fra di noi per la tutela del mondo del lavoro in tutte le sue forme e per lo sviluppo. Oggi più che mai credo sia utile una collaborazione nel rispetto dei ruoli che rivestiamo nella politica e nella società”, ha scritto la capogruppo del Pd alla Camera Debora Serracchiani.

“Il Covid non mi ha permesso di poter essere presente al congresso della Uil, approfitto quindi della rielezione di Bombardieri per esprimere a lui e a tutti i delegati del sindacato la nostra vicinanza e sostegno”, ha invece affermato Nicola Fratoianni segretario nazionale di Sinistra Italiana.

“I mesi che ci attendono, fra le conseguenze della guerra, la crisi sociale sempre più esplosiva - prosegue il parlamentare di Verdi e Sinistra - l’emergenza climatica con i suoi effetti devastanti, con un governo di estrema destra alle porte, saranno duri e difficili. Ed è inaccettabile che a pagare il prezzo siano sempre i soliti, i ceti medi e popolari, i settori più fragili della società. Ben venga quindi il contributo fondamentale dei sindacati dei lavoratori. Contro la continua strage di Stato sui posti di lavoro, per aumentare gli stipendi, per contrastare una volta per tutte il lavoro precario, perchè la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario diventi realtà, noi ci siamo, conclude Fratoianni, in Parlamento e nelle piazze. Buon lavoro a Bombardieri e ai compagni della Uil".