Unicredit-Azimut, nuovo accordo: nasce il polo del risparmio gestito italiano

Unicredit s'allea con Azimut: nasce il polo del risparmio gestito italiano. I dettagli dell'operazione

Via libera a una nuova alleanza strategica tra il colosso bancario di Piazza Gae Aulenti e il gruppo indipendente di risparmio gestito: Unicredit ha firmato con Azimut una lettera di intenti che definisce i principi fondamentali per la distribuzione in Italia di nuovi prodotti di asset management. La partnership con Azimut accelererà e sosterrà la strategia di Unicredit volta a migliorare competenze, capacità e l’offerta nella gestione del risparmio. Grazie a questo accordo, Unicredit amplierà ulteriormente le proprie attività lungo la catena del valore e rafforzerà l’impegno a favore dei suoi 7 milioni di clienti in Italia.

Inoltre, la nuova intesa consentirà al colosso bancario di estendere la propria offerta, compresa la potenziale distribuzione dei suoi prodotti bancari ad Azimut, e sottolinea l'obiettivo strategico della banca nel conferire maggior valore e dimensione alla sua attività di gestione del risparmio, a beneficio dei clienti. Azimut costituirà e gestirà autonomamente in Irlanda una società di gestione che svilupperà prodotti di investimento da distribuire in Italia attraverso la rete di Unicredit su base non esclusiva. Il lancio dei fondi per i clienti italiani è previsto per la seconda metà del 2023, subordinatamente alle necessarie approvazioni regolamentari.