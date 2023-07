Unicredit cambia assetto: Ali Khan a capo del digital e Bisagni promosso a Coo

Unicredit, nuovo giro di nomine: Khan al digital e Bisagni promosso a Coo

Unicredit rivoluziona l'assetto nel top management per accelerare la trasformazione digitale. Le nuove nomine prevedono l’ingresso di Ali Khan come group digital and information officer e di Gianfranco Bisagni in qualità di group chief operating officer (Coo) dopo aver ricoperto il ruolo di head of Central Europe. Per questa figura infatti il testimone passa a Teodora Petkova che gestirà anche l’Eastern Europe.

Come riporta Il Sole 24 ore, Ali Khan arriva in UniCredit da Pwc e prenderà il posto di Jingle Pang, che ha contribuito alla mission aziendale sul digital negli ultimi due anni.

“La conoscenza di Khan dell’attuale tecnologia di UniCredit e la profonda esperienza nel cloud e nei dati saranno fondamentali per realizzare il prossimo passo della trasformazione digitale e dei dati, in cui l’obiettivo è rendere la tecnologia adatta al futuro”. Khan ha guidato e realizzato con successo alcune delle grandi trasformazioni nel settore bancario, delle telecomunicazioni e della produzione, gestendo l’execution per clienti di tutto il mondo.

Trasformazione digitale, l'accelerazione di Unicredit con i nuovi top manager

Gianfranco Bisagni torna così alla guida delle operazioni del gruppo. “L'attenzione al rafforzamento di questa partnership richiede che le operations modifichino il loro approccio. La sua comprensione delle esigenze dell'azienda, unita alla sua esperienza diretta nelle operations, lo rende un elemento naturale per contribuire a questo cambiamento” dichiara l’azienda. A seguito di questo spostamento, Bart Schlatmann lascerà UniCredit.