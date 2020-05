UniCredit con Meniga: nuovo round di investimento

UniCredit rafforza la sua partnership con Meniga, leader globale nelle soluzioni di digital banking, sottoscrivendo un nuovo investimento insieme a Groupe BPCE, Grupo Crédito Agrícola e altri investitori istituzionali come Velocity Capital, Industrifonden & Frumtak Ventures.

Questo importo, pari a 8,5 milioni di euro, sarà utilizzato per investire in attività di ricerca e sviluppo e rafforzare il team di vendita e assistenza al fine di soddisfare la crescente domanda della sua clientela. “Vogliamo creare relazioni a lungo termine con le migliori fintech sul mercato al fine di continuare a sviluppare prodotti e servizi innovativi con vantaggi tangibili per i nostri clienti. La partnership con Meniga ci ha permesso di offrire un'esperienza di digital banking semplice, su misura e user-friendly e continueremo a lavorare insieme per soddisfare, con soluzioni innovative, le esigenze della nostra clientela", ha affermato Olivier Khayat, Co-CEO Commercial Banking Western Europe di UniCredit.

Attraverso la piattaforma di digital banking di Meniga, le banche e le fintech possono offrire ai propri clienti servizi digitali sempre più personalizzati grazie a un avanzato utilizzo dei dati finanziari personali.

L'offerta di prodotti di Meniga comprende tecnologie di aggregazione dei dati, soluzioni per la gestione della finanza personale e aziendale, cashback e analisi di carbon footprint.

Grazie alla rapida diffusione in tutto il mondo dell'Open Banking, Meniga serve già oltre 90 milioni di clienti in 30 paesi e ha rafforzato la sua presenza aprendo nuovi uffici a Barcellona e Singapore.