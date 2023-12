Unicredit, il rinnovo del board si avvicina: il borsino e i nomi

Ecco i nomi per la presidenza di Unicredit

Il consiglio di amministrazione di Unicredit accelera nel processo di definizione della lista per la nuova leadership. La selezione dovrebbe essere ratificata in via definitiva entro i primi giorni di febbraio, parallelamente o poco dopo l'approvazione delle Linee guida per la nomina dei nuovi dirigenti, il documento che delineerà la procedura seguita per le candidature. Se questo piano temporale sarà rispettato, la banca si muoverà con notevole anticipo rispetto alla scadenza stabilita nello statuto. La lista deve infatti ottenere l'approvazione 40 giorni prima dell'assemblea, presumibilmente entro l'inizio di marzo, dato che l'assemblea si tiene solitamente tra il 15 e il 30 aprile. Lo scrive Mf.

L'accelerazione è motivata dalla volontà del consiglio di condividere con il mercato le decisioni prese e di avviare così un dialogo con gli investitori e i soci storici in vista del voto. Inoltre, il lavoro sulla selezione è in corso da diverse settimane. A settembre, Unicredit ha incaricato gli head hunter di Spencer Stuart ed Egon Zehnder, e attualmente è in corso il processo di scrematura dei profili. Oltre a Pier Carlo Padoan, i nomi di spicco includono quelli di Daniele Franco, Elena Carletti e Massimo Tononi.