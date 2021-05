UniCredit, Orcel parte col buyback. Mandato a Citi. Stop a luglio

Unicredit, in attuazione dell'autorizzazione conferita dall'assemblea del 15 aprile 2021, di aver definito e approvato le modalita' attuative per l'esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie per un 178.688.534,90 di euro e per un numero di azioni ordinarie Unicredit non superiore a 30 mln. Il primo programma di buy-back 2021 e' stato autorizzato dalla Bce il 12 aprile 2021 ed e' finalizzato alla remunerazione ordinaria degli azionisti per l'esercizio 2020, in linea con la politica approvata dal cda il 10 febbraio 2021 e coerentemente con la raccomandazione Bce del 15 dicembre 2020.

Unicredit ha conferito incarico a Citigroup Global Markets Limited in qualita' di intermediario terzo abilitato che adottera' le decisioni in merito agli acquisti in piena indipendenza, anche in relazione alla tempistica delle operazioni e nel rispetto di limiti giornalieri di prezzo e di volume e dei termini del programma. Gli acquisti saranno avviati nella settimana corrente e, sulla base del mandato conferito all'intermediario incaricato, si prevede che possano concludersi indicativamente entro la fine di luglio 2021.

A febbraio 2021, il cda, applicando le misure contenute nella raccomandazione Bce ha, infatti, deliberato di allocare a remunerazione per gli azionisti il 15% degli utili netti consolidati accumulati negli esercizi 2019 e 2020, rettificati per tenere conto degli aggiustamenti previsti dalla medesima raccomandazione Bce. Il numero massimo di azioni per il buy back e' pari a circa l'1,34% del capitale sociale di Unicredit.

Gli acquisti dovranno essere realizzati in conformita' ai limiti stabiliti dal Regolamento Delegato (Ue) 2016/1052, fermo restando che il prezzo di acquisto non potra' discostarsi in diminuzione o in aumento di oltre il 10% rispetto al prezzo ufficiale che il titolo Unicredit avra' registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto. Si ricorda, infine, che alla data del presente comunicato Unicredit detiene n. 4.760 azioni proprie in portafoglio, pari allo 0,00021% del capitale sociale di Unicredit alla medesima data. Le azioni ordinarie Unicredit che verranno acquisite nell'ambito del primo programma di buy-back 2021 verranno annullate in esecuzione della delibera della predetta assemblea tenutasi in sede straordinaria.