Unicredit, Orcel: "Sempre più agili e tecnologici, avanti i ricavi"

Utile record per Unicredit, la visione di Orcel sul futuro

"Faremo ancora meglio. Sappiamo quello che dobbiamo fare, è difficile ma si vedrà nel tempo". Così Il ceo di Unicredit Andrea Orcel in un'intervista al Corriere della Sera sui risultati del gruppo bancario che ha chiuso il primo semestre 2023 con un utile record di 4,4 miliardi. "Diventiamo più efficienti e più veloci ogni giorno che passa reinvestendo in business, tecnologia e dati", spiega.

Sul taglio dei costi spiega che "quando uno ha un rapporto tra costi e ricavi del 60%, se taglia male, perde i ricavi connessi, allora aumenta i tagli di nuovo e perde ancora ricavi: è una spirale continua. Dal 2021 stiamo tarando tutte le efficienze per processo: non andiamo a tagliare quello che genera fatturato, ma quello che ci rende inefficienti nell’operare. È più difficile, ma spinge i ricavi".

Infine sulle fibrillazioni sui tassi di interesse per la stretta della Bce l'ad di Unicredit sottolinea che «i mutui per noi non sono un problema, siccome c’era un’ondata di quelli a tasso fisso, non abbiamo spinto. Abbiamo invece accelerato sul credito al consumo e oggi siamo come uno special lender".