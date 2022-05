Unicredit pronta a cedere la partecipata in Russia

Unicredit guadagna oltre il 10% in Borsa

Giornata di rally per Unicredit. Già in mattinata il titolo era apparso in spolvero dopo l’annuncio del piano di acquisto di azioni proprie (in gergo buyback) per 1,6 miliardi di euro. Nel pomeriggio, poi, l’incremento delle valutazioni è ulteriormente aumentato dopo la diffusione di alcune indiscrezioni che vorrebbero trattative preliminari per la cessione della controllata in Russia.

I rumor sulla cessione della controllata

Secondo indiscrezioni, infatti, Unicredit sarebbe addirittura pronta a trattare per vendere la sua controllata russa, dopo l’interesse che è stato mostrato da alcuni potenziali acquirenti. L’intenzione primaria della banca è quella di valorizzare la partecipazione, perché Unicredit starebbe battendo anche possibilità oltre alla cessione.



