Unicredit rivede le retribuzioni: a Orcel poco meno di 10 milioni

Unicredit ha rivisto il suo schema di retribuzione per i suoi dirigenti, in linea con le richieste dell'Eba e della BCE, mantenendo stabili i livelli di compensazione approvati dall'assemblea dei soci un anno fa. Secondo quanto riportato nel bilancio pubblicato ieri sul sito web della banca, l'amministratore delegato Andrea Orcel ha raggiunto tutti gli obiettivi nel 2023 e ha ricevuto una remunerazione di 9,95 milioni di euro, di cui 3,25 milioni fissi e il resto come bonus e quota variabile in azioni (nel 2022 il CEO aveva guadagnato 7,5 milioni). Questo è stato riportato dal Sole 24 Ore. Il totale dei bonus per gli 830 top manager della banca, incluso l'AD Orcel, ammonta a circa 128 milioni, con una media di 155mila euro per dirigente, un aumento del 12% rispetto al 2022. Le modifiche annunciate dalla banca sono state decise dal consiglio di amministrazione dopo che la BCE aveva sollevato dubbi sulla conformità della metodologia di calcolo del prezzo delle azioni per la parte variabile dello stipendio dei dirigenti.

In una lettera agli azionisti, il presidente del Comitato Remunerazione, Jeffrey Hedberg, ha spiegato che il consiglio di amministrazione della banca ha ritenuto giusto compensare equamente la squadra dei dirigenti "per le loro prestazioni eccellenti rispetto al mercato". La nuova metodologia prevede che il prezzo di conversione delle azioni non sia aggiustato per i dividendi. Unicredit ha compensato in azioni un terzo della perdita di valore dei piani di remunerazione. La banca ha anche lanciato un nuovo piano di azionariato diffuso, U-Share, per tutti i dipendenti, fino a un massimo di 125 milioni. Secondo i documenti dell'assemblea, il programma sarà avviato tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025, sarà volontario e la banca contribuirà con 50 milioni, offrendo uno sconto del 20% sul valore azionario all'acquisto e un premio se l'investimento verrà mantenuto per 36 mesi.