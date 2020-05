UniCredit si attrezza per la fase 3. Busiello responsabile Sicurezza e Salute

Jean Pierre Mustier pesca il jolly per la salute e la sicurezza della banca dalle risorse umane (HR). Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, in vista del ritorno alla normalità nella fase che dal governo viene chiamata di “convivenza col virus”, UniCredit ha nominato Elena Busiello come responsabile “Salute e Sicurezza” del banca nel Paese, manager che sarà a diretto riporto dei due chief operating officer della banca Ranieri de Marchis e Carlo Vivaldi.

Il suo compito sarà quello di stabilire le linee guida in Italia per tutte le tematiche associate alla salute e alla sicurezza della struttura e dei dipendenti, compiti con cui si è già misurata nella complessa gestione dell’emergenza dell’epidemia di Covid-19, in cui ha messo a fuoco tutti i rischi e i criteri di prevenzione-protezione nella banca dopo i primi casi di coronavirus.





Mentre nelle filiali c’è un ritorno progressivo dei dipendenti dove il contatto con il pubblico è gestito su appuntamento attraverso il tool creato ad hoc UBook (che a soli tre giorni dal lancio ha già registrato 65 mila prenotazioni), nelle torri della sede di piazza Gae Aulenti si fa ancora ricorso in maniera massiccia allo smart working dei banker, con una presenza che si aggira intorno al 10% del personale complessivo.

In vista della normalizzazione della situazione nei grandi spazi ma con la minaccia futura di casi di ritorno, Mustier ha voluto gestire al meglio la delicata fase prevedendo nell'organigramma un ruolo operativo ad hoc per la sicurezza della salute. Fino ad ora, nella rete degli sportelli sono già state distribuite 18 milioni di mascherine, 26 mila schermi in plexiglass e misuratori della temperatura prima dell’ingresso in filiale, lasciando lavorare il 60% dei dipendenti da remoto.

