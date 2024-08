Unipol, l'utile sale a 555 milioni nel primo semestre: la raccolta assicurativa cresce del 10,4%

Unipol: utile netto semestre sale a 555 milioni, +6,8%

Unipol ha chiuso il primo semestre con un risultato netto consolidato pari a 555 milioni di euro, in crescita del 6,8% rispetto ai 517 milioni dello stesso periodo del 2023. Il risultato netto consolidato con contributo BPER e BPSO a periodo omogeneo è pari a 632 milioni (+22,2% rispetto al 30 giugno 2023). La raccolta diretta assicurativa si attesta a 8,2 miliardi di euro (+10,4% rispetto al 30 giugno 2023). In particolare Danni a 4,6 miliardi di euro (+7,8%) e Vita a 3,6 miliardi di euro (+14,0%). Per il 2024 la compagnia bolognese conferma l'aspettativa di un andamento reddituale "in linea" con gli obiettivi del piano strategico al 2024.

Nei Danni il comparto Auto risulta in crescita del 10,2% rispetto all’esercizio precedente con premi pari a 2.202 milioni di euro. Ancora sostenuta la crescita dei premi Non Auto, pari a 2.379 milioni di euro (+5,7%3 sul primo semestre 2023), risultato che ha beneficiato in particolare della spinta commerciale nel comparto Salute. In crescita anche la raccolta del canale bancassicurativo in cui opera Arca Assicurazioni (158 milioni di euro, +18,0%). Il combined ratio4 si attesta al 93,1%, con miglioramento diffuso su più rami, rispetto al 97,5%3 ricalcolato su basi omogenee del primo semestre 2023. Il risultato ante imposte del settore Danni è pari a 508 milioni di euro, rispetto ai 448 milioni di euro registrati nei primi sei mesi dell’esercizio 2023. Il risultato ante imposte del settore Vita è pari a 139 milioni di euro (a fronte di 143 milioni realizzati nei primi sei mesi dell’esercizio 2023).