Universal, Bollorè "porta Lady Gaga" in Borsa. Boom di Vivendi a Parigi

Mossa Universal in Borsa. Boom sul listino di Parigi del titolo Vivendi, dopo avere annunciato sabato che intende distribuire il 60% del capitale della controllata Universal Music Group, etichetta di cantanti come Lady Gaga e Taylor Swift, agli azionisti, come special dividend, con la successiva quotazione di Umg alla Borsa di Amsterdam. Il board del colosso dell’enterteinment controllato dalla famiglia Bollorè propone inoltre la distribuzione di un dividendo ordinario di 0,60 euro per azione a titolo dell'esercizio 2020. A metà pomeriggio il titolo Vivendi mette a segno un progresso di quasi il 19% a 31 euro, dopo essere salito fino a 32,35 euro nelle primissime battute della seduta, mentre l'indice Cac 40 è in rialzo dell’1,5%.





In ascesa anche il titolo della Bollorè, primo azionista di Vivendi con il 27% del capitale, che guadagna il 13,5% a 4,11 euro. Nel comunicato del fine settimana, Vivendi sottolinea che “da molti anni i grandi investitori istituzionali di Vivendi reclamano la scissione o la distribuzione di Universal Music Group per diminuire lo sconto di conglomerata di Vivendi". Prima di procedere a questo passo, però, "il direttorio voleva valorizzare Umg adeguatamente", fissando a 30 miliardi di euro il valore minimo di impresa di Umg.

La finalizzazione della cessione nelle scorse settimane sulla base di questo valore di un ulteriore 10% al gruppo cinese Tencent che sale quindi al 20% di Umg, "come pure la domanda di nuovi potenziali investitori a prezzi potenzialmente superiori, permettono ora al direttorio di prevedere la distribuzione agli azionisti di Vivendi del 60% del capitale di Umg. Tale distribuzione, esclusivamente in natura, interverra' a titolo straordinario (special dividend)".





La quotazione delle azioni Umg, emesse dalla holding in corso di costituzione in Olanda, sarà richiesta ad Euronext Amsterdam, "nel Paese in cui c'è una delle sedi storiche di Umg", precisa Vivendi, riferendo anche che "l'operazione ha avuto una prima accoglienza favorevole dal consorzio guidato da Tencent con cui sarà studiata la quotazione".

Un'assemblea generale straordinaria degli azionisti di Vivendi è convocata per il 29 marzo prossimo per modificare lo statuto della società e permettere la distribuzione, che negli obiettivi del gruppo dovrebbe avvenire entro la fine del 2021. Il dividendo ordinario sarà invece al vaglio dell'assemblea annuale sui conti di Vivendi convocata per il 22 giugno prossimo. Gli analisti di Oddo definiscono l'operazione su Umg "naturalmente positiva" nel più ampio contesto della semplificazione delle strutture della "galassia" che fa capo a Vincent Bollorè.