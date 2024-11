Usa, alla fiera dell’elettronica di Las Vegas in mostra il futuro per tutti

Usa, alla Fiera dell'Elettronica di Las Vegas il futuro per tutte le tasche

“Il benvenuto viene dato da un gruppo di ballerini robot che si muovono come ballerini reali” è questo l’antipasto offerto entrando al CES di Las Vegas, senza dubbio la più grande ed impensabile fiera dell’elettronica del pianeta. Invenzioni che, pur nell’altissima tecnologia , sono e saranno alla portata di “quasi” tutte le tasche. Fra i più curiosi, utili e insoliti “device” : il “self-godeur”, la stampante che tinge i capelli, il nasconditore di messaggi. Certo che Handy di Sweet Tech, il primo “self-godeur”in assoluto, attrae la curiosità di molti uomini. Ad un prezzo abbordabile di 200 euro il modello ha , all’interno, una gomma che riproduce il pene e che si muove dall’alto in basso ad una velocità regolabile (fino a 600 colpi per gli amanti della velocità). Ovviamente è regolato con video, audio, e giochi. "Ciò che vedi o che senti, lo sentirai" è il leit-motiv della compagnia, che ne ha già venduti 70000. Non meno curiosa è la stampante, della Prinker, che tinge i capelli.

Usa, alla Fiera di Las Vegas la stampante per tingersi i capelli

La macchina stampa, in pochi secondi, un tatuaggio temporaneo sulla pelle e, con un altro dispositivo, tinge ciocche di capelli con differenti colori. Genchi è invece un’altra curiosità. È un motore di ricerca che permette ad una persona di chiedere a qualcun altro di andare da qualche parte per lui mentre registra ciò che vede. "L'obiettivo è che tu possa sperimentare la situazione, anche se non ci sei di persona", sottolinea il portavoce dell’azienda giapponese Toraru. Il servizio della piattaforma, ora operativa solo in Giappone, ha un prezzo variabile da 2 a 100 dollari. Nel podio delle invenzioni più curiose presentate un posto è sicuramente riservato alla cintura in grado di prevedere cadute e possibili fratture del femore soprattutto nei senior. Quando la cintura avverte che qualcuno sta per cadere attiva immediatamente un airbag per attutire l'impatto e prevenire una frattura. Al contempo, fa partire un avviso al cellulare dei parenti.

Usa, il casco che analizza l'attività cerebrale

In Corea del Sud invece è già stato approvato, come dispositivo medico, il casco che analizza l'attività cerebrale. Grazie all’intelligenza artificiale esegue elettroencefalogrammi. In dieci minuti, secondo l’azienda, il dispositivo può rilevare un lieve deterioramento cognitivo,stadio precedente alla demenza, e una potenziale depressione. Invece contro i furti di computer, di lap-top, è arrivata l’invenzione della Laplok. Il dispositivo fissa il computer alla scrivania, così da rendere impossibile il furto dato che il pc si libera solo utilizzando un codice riservato. Tra le tante altre novità la scarpiera che assorbe l'umidità ed elimina i cattivi odori dalle calzature. La Styler ShoeCare, utilizza una tecnologia basata sul vapore pressurizzato e può rinfrescare fino a quattro paia in 37 minuti. Ed infine un’invenzione che davvero potrebbe essere utile per tutti coloro che, in qualsiasi luogo, vogliono fare chiamate riservate. Skyted ha infatti realizzato un device che rende possibile fare chiamate in qualsiasi momento, ora e luogo, senza che altri possano ascoltare. Insomma un bagno nel futuro, per tutte le tasche. Un furturo che, a Las Vegas, è già il presente.