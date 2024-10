Usa, inflazione oltre le attese: +2,4%. A rischio il taglio dei tassi di 50 punti base

Usa, inflazione settembre frena a +2,4% ma sopra attese

L'inflazione Cpi continua a rallentare a settembre negli Stati Uniti, un po' meno del previsto, scendendo al 2,4% sull'anno rispetto al 2,5% di agosto, il livello più basso da più di tre anni. Le attese erano per una frenata al 2,3%. Lo rende noto il Dipartimento del Commercio.

Nell'arco di un mese i prezzi sono aumentati dello 0,2%, mantenendosi allo stesso ritmo dei due mesi precedenti, ancora una volta leggermente al di sopra delle aspettative (+0,2%).

L'inflazione core, depurata dai prezzi dell'energia, aumenta invece al +3,3% dal +3,2% precedente e contro attese per +3,2%. Sul mese resta ferma a +0,3% contro attese per un lieve calo a +0,2%. Ma non è tutto. Questo dato, infatti, inciderà sicuramente sull'atteso nuovo taglio dei tassi di 50 punti base, anche alla luce dell'andamento del mercato del lavoro americano che impensierisce ancora.